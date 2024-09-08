«Амкал» сыграет с «Аланией» в 4-м раунде Пути регионов Кубка России

«Амкал» примет «Аланию» в четвертом раунде Фонбет Кубка России

«Амкал » сыграет дома против «Алании » в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

«Амкал» прошел в 1/256 Кубка России «Коломну » (8:1), в 1/128 – «Велес » (2:0), в 1/64 – «Космос » (2:1).

«Алания» находится на 13-м месте в Первой лиге . У клуба 2 победы в 9 матчах.

Игра пройдет 24-26 сентября в Москве. Точная дата будет известна позднее.

«Амкал» стал единственным клубом Winline Медиалиги, вышедшим в 4-й раунд Кубка России. «БроукБойз» и 2Drots вылетели во 2-м раунде.