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«Амкал» сыграет с «Аланией» в 4-м раунде Пути регионов Кубка России

«Амкал» примет «Аланию» в четвертом раунде Фонбет Кубка России

«Амкал» сыграет дома против «Алании» в 4-м раунде Фонбет Кубка России.

«Амкал» прошел в 1/256 Кубка России «Коломну» (8:1), в 1/128 – «Велес» (2:0), в 1/64 – «Космос» (2:1).

«Алания» находится на 13-м месте в Первой лиге. У клуба 2 победы в 9 матчах.

Игра пройдет 24-26 сентября в Москве. Точная дата будет известна позднее.

«Амкал» стал единственным клубом Winline Медиалиги, вышедшим в 4-й раунд Кубка России. «БроукБойз» и 2Drots вылетели во 2-м раунде.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Фонбет Кубок России»
logoФОНБЕТ Кубок России
logoПервая лига
logoФК Коломна
logoАлания Владикавказ
logoВелес
logoАмкал
logoWinline Медиалига
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