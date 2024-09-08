«Амкал» сыграет с «Аланией» в 4-м раунде Пути регионов Кубка России
«Амкал» примет «Аланию» в четвертом раунде Фонбет Кубка России
«Амкал» сыграет дома против «Алании» в 4-м раунде Фонбет Кубка России.
«Амкал» прошел в 1/256 Кубка России «Коломну» (8:1), в 1/128 – «Велес» (2:0), в 1/64 – «Космос» (2:1).
«Алания» находится на 13-м месте в Первой лиге. У клуба 2 победы в 9 матчах.
Игра пройдет 24-26 сентября в Москве. Точная дата будет известна позднее.
«Амкал» стал единственным клубом Winline Медиалиги, вышедшим в 4-й раунд Кубка России. «БроукБойз» и 2Drots вылетели во 2-м раунде.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Фонбет Кубок России»
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