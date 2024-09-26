Гогниев о хороводах на штрафных: «Это не смешно, а эффективно. Хорошее оружие, чтобы забить гол»
Спартак Гогниев высказался об использовании хороводов во время штрафных ударов.
Главный тренер «Алании» ответил на вопрос, почему предпочел не использовать розыгрыш штрафного в виде хоровода в матче Пути регионов Фонбет Кубка России с медиафутбольным «Амкалом» (1:0).
Ранее команды тренера использовали прием, в ходе которого при розыгрыше штрафного удара несколько игроков брались за руки и кружились перед стенкой соперника.
«Хоровод – хорошее оружие, чтобы забить гол. В игре с «Нефтехимиком» (0:0) дважды чуть не забили. Сегодня не было смысла его делать.
Хоровод – это не смешно, это эффективно», – сказал Гогниев.
43-летний Гогниев вернулся на пост главного тренера команды из Владикавказа в сентябре. Ранее он уже возглавлял «Аланию» с 2019 по 2022 год.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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