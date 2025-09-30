Дмитрий Егоров: «Мне звонит чувак, говорит: «Готовы привезти Балотелли. Зарплата? 10 млн рублей в месяц»

Дмитрий Егоров рассказал, что Марио Балотелли мог оказаться в «БроукБойз».

«Мне звонит чувак, говорит: «Готовы привезти Балотелли». Я говорю: «Можешь узнать, какая зарплата ему нужна?» Мне звонят со словами: «10 млн рублей в месяц».

Я думаю: «О, топ. Надо спросить у спонсора: интересен ли Марио? Мы везде будем возить его». Сказали, что неинтересен», – рассказал президент «БроукБойз».

В данный момент 35-летний форвард находится в статусе свободного агента. В сезоне-2024/25 он провел 6 матчей за «Дженоа» в Серии А, находясь на поле в среднем 9 минут.