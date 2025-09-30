Президент Медиалиги о запрете на добивание пенальти: «Здорово, что профессиональный футбол к этому приходит. Тайм-ауты могут стать следующим нововведением»

Николай Осипов высказался о запрете на добивание пенальти.

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена внести изменение в правило исполнения пенальти, запретив футболистам добивать мяч в том случае, если его отбил голкипер. Правило предлагается ввести с сезона-2026/27, но для этого необходимо одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

«В Медиалиге большая команда трудится, чтобы эти правила были профпригодными. Я считаю, что это честно, в первую очередь по отношению к вратарю. Это дуэль, а в ней все должны быть равны. Когда нападающий бьет и имеет возможность после удара добить, это не совсем по-спортивному честно.

Мы это правило интегрировали, и здорово, что профессиональный футбол тоже к этому приходит. Им сложнее в моменте внедрять что-то. Это шикарное правило, которое будет делать из вратарей героев. Голкиперы этого действительно заслуживают. Тайм-ауты могут быть следующим введенным правилом», – сказал глава МФЛ.

В WINLINE Кубке Медиалиги действует правило «любая рука в штрафной – пенальти».