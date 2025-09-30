  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Президент Медиалиги о запрете на добивание пенальти: «Здорово, что профессиональный футбол к этому приходит. Тайм-ауты могут стать следующим нововведением»
8

Президент Медиалиги о запрете на добивание пенальти: «Здорово, что профессиональный футбол к этому приходит. Тайм-ауты могут стать следующим нововведением»

Николай Осипов высказался о запрете на добивание пенальти.

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена внести изменение в правило исполнения пенальти, запретив футболистам добивать мяч в том случае, если его отбил голкипер. Правило предлагается ввести с сезона-2026/27, но для этого необходимо одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

«В Медиалиге большая команда трудится, чтобы эти правила были профпригодными. Я считаю, что это честно, в первую очередь по отношению к вратарю. Это дуэль, а в ней все должны быть равны. Когда нападающий бьет и имеет возможность после удара добить, это не совсем по-спортивному честно.

Мы это правило интегрировали, и здорово, что профессиональный футбол тоже к этому приходит. Им сложнее в моменте внедрять что-то. Это шикарное правило, которое будет делать из вратарей героев. Голкиперы этого действительно заслуживают. Тайм-ауты могут быть следующим введенным правилом», – сказал глава МФЛ.

В WINLINE Кубке Медиалиги действует правило «любая рука в штрафной – пенальти».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсудьи
правила
logoWinline Медиалига
правила
logoФИФА
logoНиколай Осипов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФИФА хочет запретить добивания после незабитого пенальти. Коллина поддерживает нововведение (Bild)
230вчера, 11:40
Президент Медиалиги: «Я все ближе к решению, что любая рука в штрафной – это пенальти»
19 июля, 08:18
Главные новости
Владимир Соловьев про Нани в Медиалиге: «Португальский пенсионер дает автографы, наши детишки с ним фотографируются! Вы серьезно? Ох, как не хватает СМЕРШа»
104сегодня, 15:23
Дмитрий Егоров получил премию «Добряк на вайбе» – за преданность и любовь к родному клубу
2сегодня, 15:16
«#### я в рот ехать в 10 утра, там пробки». «Броуки» упрекнули Кузнецова за пропуск тренировки
3сегодня, 13:10
Судья должен был удалить Писарского и Герчикова в матче против «Банки», решили эксперты VARVARов
сегодня, 11:15Фото
«######## штаб». Всего три игрока «Броуков» написали Кузнецову после отставки – и никто из тренерского штаба
3сегодня, 09:05
«Перекрывает, и ничего не можешь с этим поделать». Егоров об эмоциях во время матчей
вчера, 20:16
Глава МФЛ Осипов: «Организация финала на «Газпром Арене» дороже в 1,5-2 раза, чем в Китае»
16вчера, 18:59
2Drots сыграет с «СиндЕкатом» на «Москвиче», «Амкал» – против Lit Energy в спортивном городке «Лужники». Расписание Кубка Лиги
вчера, 17:35
Feduk выступит на открытии шестого сезона Лига Ставок Media Basket. Турнир стартует 4 октября
вчера, 17:17
Некит о результативности 2Drots: «Все будет четко! Сейчас забил защитник, дальше забьет полузащитник, потом нападающий»
вчера, 16:09
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
3вчера, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58
Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
427 сентября, 12:11
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
627 сентября, 10:13
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги
126 сентября, 19:31
«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете
426 сентября, 18:01
Дмитрий Егоров: «Я тоже хотел бы сыграть в Кубке России. Медийные ребята из «Амкал» не могут сделать и 20% того, что могу я»
226 сентября, 17:24
Сергей Ташуев: «Мне неинтересно работать в Медиалиге. Сегодня у меня другие приоритеты»
526 сентября, 14:13
Алексей Гасилин: «Черчесов и «Спартак» – идеальный симбиоз. Клубу нужен сильный тренер»
1626 сентября, 11:47