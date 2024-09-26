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  • «Вратарь «Алании» сыграл как тигр. «Амкал» наиграл на победу, выглядел предпочтительнее». Корнеев о поражении медийного клуба
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«Вратарь «Алании» сыграл как тигр. «Амкал» наиграл на победу, выглядел предпочтительнее». Корнеев о поражении медийного клуба

Игорь Корнеев считает, что «Амкал» был сильнее «Алании».

– «Амкал» выглядел предпочтительнее на протяжении всей игры. Более того, они впервые проиграли в основное время в Кубке, исторический момент. У «Амкала» были очень хорошие моменты, до последних минут они были близки к тому, чтобы сравнять счет.

– Было ощущение, что не хватило везения…

– Да, вратарь «Алании» сыграл как тигр: и мяч в него летел, и сам он правильно двигался на линии. Однако, повторюсь, «Амкал» заслужил всю похвалу за то, что остановился и пытался выровнять игру.

В футболе так бывает, что, сколько ни пытайся, мяч не залетает. Желание было, команда атаковала, искала варианты. Были убойные моменты.

Считаю, что «Амкал» наиграл на победу. Но если ты забил ноль, ты идешь домой, – заявил бывший игрок ЦСКА и «Барселоны».

«Амкал» уступил «Алании» (0:1) в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России и покинул турнир.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
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logoИгорь Корнеев
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoПервая лига
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