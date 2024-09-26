«Амкал» – уникумы? Не заставляй меня материться. #########!» Защитник «Алании» Багаев после победы в Кубке
Алан Багаев против участия медийных команд в Фонбет Кубке России.
– Ты недолюбливаешь медиафутбол?
– Почему? Прикольная лига, пусть кайфуют, я не против. Я считаю, что медиаклубам не нужно играть в Кубке России, но раз такая картина пошла, пусть играют. У них отдельная лига, поэтому должен быть свой Кубок.
– Но они дошли до 4-го раунда и играли с вами практически на равных…
– Молодцы, вопросов нет. Но все равно они думают немножко не по-футбольному, с такими командами сложно играть. Их каждое третье действие…
Они думают по-другому, не можешь понять, что они делают. Решения принимают такие, которые редко видишь.
– Может, они уникумы?
– Уникумы?.. Не заставляй меня материться. ######### [фигуникумы]! – сказал капитан «Алании».
«Алания» обыграла «Амкал» (1:0) в 4-м раунде Пути регионов Кубка России.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Некласико»
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