«Амкал» – уникумы? Не заставляй меня материться. #########!» Защитник «Алании» Багаев после победы в Кубке

Алан Багаев против участия медийных команд в Фонбет Кубке России.

– Ты недолюбливаешь медиафутбол?

– Почему? Прикольная лига, пусть кайфуют, я не против. Я считаю, что медиаклубам не нужно играть в Кубке России , но раз такая картина пошла, пусть играют. У них отдельная лига, поэтому должен быть свой Кубок.

– Но они дошли до 4-го раунда и играли с вами практически на равных…

– Молодцы, вопросов нет. Но все равно они думают немножко не по-футбольному, с такими командами сложно играть. Их каждое третье действие…

Они думают по-другому, не можешь понять, что они делают. Решения принимают такие, которые редко видишь.

– Может, они уникумы?

– Уникумы?.. Не заставляй меня материться. ######### [фигуникумы]! – сказал капитан «Алании ».

«Алания» обыграла «Амкал» (1:0) в 4-м раунде Пути регионов Кубка России.