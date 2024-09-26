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«Амкал» – уникумы? Не заставляй меня материться. #########!» Защитник «Алании» Багаев после победы в Кубке

Алан Багаев против участия медийных команд в Фонбет Кубке России.

– Ты недолюбливаешь медиафутбол?

– Почему? Прикольная лига, пусть кайфуют, я не против. Я считаю, что медиаклубам не нужно играть в Кубке России, но раз такая картина пошла, пусть играют. У них отдельная лига, поэтому должен быть свой Кубок.

– Но они дошли до 4-го раунда и играли с вами практически на равных…

– Молодцы, вопросов нет. Но все равно они думают немножко не по-футбольному, с такими командами сложно играть. Их каждое третье действие…

Они думают по-другому, не можешь понять, что они делают. Решения принимают такие, которые редко видишь.

– Может, они уникумы?

– Уникумы?.. Не заставляй меня материться. ######### [фигуникумы]! – сказал капитан «Алании».

«Алания» обыграла «Амкал» (1:0) в 4-м раунде Пути регионов Кубка России.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Некласико»
logoФОНБЕТ Кубок России
logoПервая лига
logoАлан Багаев
logoАлания Владикавказ
logoАмкал
брань
logoWinline Медиалига
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