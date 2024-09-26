Все медийные клубы вылетели из Кубка России. Никому из них еще не удавалось пробиться в 5-й раунд

«Амкал» вылетел из Фонбет Кубка России.

Московский медиафутбольный клуб проиграл «Алании » (0:1) в 4-м раунде Пути регионов и покинул турнир.

Команда Германа Эль Класико повторила прошлогодний рекорд 2Drots, которые также дошли до 4-го раунда, где уступили «Химкам» (0:2).

Пока ни одному медиаклубу не удавалось пробиться в 5-й раунд Кубка России.

В нынешнем сезоне «Амкал » выбил в 1/256 финала Кубка России «Коломну» (8:1), в 1/128 – «Велес» (2:0), в 1/64 – «Космос» (2:1).

Два других медиаклуба, «БроукБойз » и 2Drots, вылетели во 2-м раунде.