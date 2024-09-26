«Амкал» впервые проиграл в основное время в Кубке России
«Амкал» впервые проиграл основное время за все сезоны в Фонбет Кубке России.
Сегодня «Амкал» уступил «Алании» (0:1) в 4-м раунде Пути регионов. Это поражение стало первым для медийной команды в основное время в Кубке России за все время участия.
В сезоне-2022/23 «Амкал» вылетел от питерской «Звезды» (2:2, 2:4 П), в прошлом году – от ивановского «Текстильщика» (0:0, 3:4 П).
«Амкал» был единственным клубом Winline Медиалиги, вышедшим в 4-й раунд Кубка России в текущем сезоне. «БроукБойз» и 2Drots вылетели во 2-м раунде.
До этого «Амкал» прошел в 1/256 финала Кубка России «Коломну» (8:1), в 1/128 – «Велес» (2:0), в 1/64 – «Космос» (2:1).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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