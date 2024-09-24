Юрий Семин: «Медиалига становится очень популярной. Если она популярная, то надо ее развивать»
Юрий Семин высказался о Winline Медиалиге в подкасте Федора Смолова.
Смолов: «Я смотрю много футбола».
Семин: «Молодежь мало смотрит».
Смолов: «Они Медиалигу смотрят, Юрий Палыч. Серьезно. У нас в автобусе ребята едут и смотрят Медиалигу. Я не шучу».
Семин: «Медиалига становится очень популярной. Это часть жизни. Если она популярная, то надо ее развивать. Сейчас в Лужниках кто-то играл, я заезжал, там столько машин, столько людей...».
Смолов: «Молодежь очень любит».
Семин: «Пусть будет».
Смолов: «Согласен. Они хотя бы футболом интересуются, а не чем-то другим».
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Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал Smol Talk
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