Юрий Семин: «Медиалига становится очень популярной. Если она популярная, то надо ее развивать»

Юрий Семин высказался о Winline Медиалиге в подкасте Федора Смолова.

Смолов : «Я смотрю много футбола».

Семин: «Молодежь мало смотрит».

Смолов: «Они Медиалигу смотрят, Юрий Палыч. Серьезно. У нас в автобусе ребята едут и смотрят Медиалигу. Я не шучу».

Семин: «Медиалига становится очень популярной. Это часть жизни. Если она популярная, то надо ее развивать. Сейчас в Лужниках кто-то играл, я заезжал, там столько машин, столько людей...».

Смолов: «Молодежь очень любит».

Семин: «Пусть будет».

Смолов: «Согласен. Они хотя бы футболом интересуются, а не чем-то другим».

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