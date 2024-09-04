«Если хотите, чтобы Медиалига превратилась в Fan ID, выбегайте почаще. Нас и так считают обезьянами, нас ##### запретят». Спиряков о выбеганиях на поле «Лужников»
Евгений Спиряков высказался о поведении болельщиков Lit Energy
Фанаты команды Михаила Литвина выбегали на поле «Лужников» по ходу матча Winline Кубка Медиалиги против СКА Ростов (1:1, 1:3 Б).
«Ребята, если вы хотите, чтобы наши матчи превратились в Fan ID, выбегайте почаще. Нашу Медиалигу и так смотрят под прицелом и говорят, что мы обезьяны относительно профессионального футбола.
И если мы будем выбегать на поле как колхозники – это будет полный ######. Наши трибуны будут контролировать жестко. Или вообще ##### запретят. Это колхоз», – сказал вратарь «Банки».
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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: новый выпуск «Стола»
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