«Если хотите, чтобы Медиалига превратилась в Fan ID, выбегайте почаще. Нас и так считают обезьянами, нас ##### запретят». Спиряков о выбеганиях на поле «Лужников»

Евгений Спиряков высказался о поведении болельщиков Lit Energy

Фанаты команды Михаила Литвина выбегали на поле «Лужников» по ходу матча Winline Кубка Медиалиги против СКА Ростов (1:1, 1:3 Б).

«Ребята, если вы хотите, чтобы наши матчи превратились в Fan ID, выбегайте почаще. Нашу Медиалигу и так смотрят под прицелом и говорят, что мы обезьяны относительно профессионального футбола.

И если мы будем выбегать на поле как колхозники – это будет полный ######. Наши трибуны будут контролировать жестко. Или вообще ##### запретят. Это колхоз», – сказал вратарь «Банки».

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