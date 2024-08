Медиафутбол возвращается в «Лужниках»: продано 25 тысяч билетов на «Амкал» – 2Drots

Максимум – 38 тысяч.

Медиафутбол возвращается – и сразу в «Лужниках». 1 сентября там сыграют матчи «Амкал» – 2Drots и СКА – Lit Energy. Продано 25 тысяч билетов – и это явно не финальное число. Все в рамках Winline Кубка Медиалиги.

Подождите, что за Кубок Медиалиги?

В 2022-м и 2023-м Winline Медиалига проводила два сезона в год – весенний и осенний. Второй сезон за год негласно считался второстепенным – он был более коротким и за него не давали место в Фонбет Кубке России. В 2024-м лига решилась на перемены.

Теперь в году проводится один сезон МФЛ: достаточно длинный (три месяца) и с качественными призами – место в Кубке России для финалистов. А осенью проводится Кубок Медиалиги: он короче (два месяца) и с меньшим числом участников (14 против 20). В нем собраны почти все лучшие команды медиафутбола и перспективные новички (здесь еще больше деталей)

Есть еще и младший осенний турнир – Кубок Надежды. Его создали для команд, которые не прошли отбор в Кубок Лиги.

Медиалига планировала презентацию новых турниров в Воронеже, на стадионе «Факела»

Кубок Медиалиги и Кубок Надежды планировали открыть пышно – выездом в Воронеж. Несколько матчей первого тура должны были сыграть на реконструированном стадионе «Факела» (вмещает 10,5 тысяч мест). Это был бы первый выезд Медиалиги в Воронеж.

Но 12 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в регионе для обеспечения безопасности. «С учетом оперативной обстановки губернатор призвал перенести на более поздние даты все события с большим количеством людей», – уточнили в пресс-службе правительства Воронежской области.

На следующий день «Факел» объявил о переносе в Москву матча со «Спартаком», и о том, что игра против «Акрона» в Кубке пройдет без зрителей. В этот же день Медиалига объявили о переносе своих матчей.

«На территории нашей страны произошла очень страшная история, – объяснил президент Медиалиги Николай Осипов. – В Курской области идут боевые действия.

Мы планировали провести 1-й тур Кубка Лиги и Кубка Надежды в Воронеже. В городе, в котором любят футбол. Где руководство как региона, так и самого футбольного клуба ратует за этот вид спорта. Но сейчас есть четкое понимание, что мы не поедем в Воронеж в первом туре.

Но мы не можем пройти мимо истории с Курском. Поэтому все средства, собранные от продажи билетов в 1-м туре – скоро вы узнаете афиши, которые точно никто не захочет пропускать – мы отправим в помощь пострадавшим от войны, которая зашла на нашу территорию ».

Альтернативным вариантом была «Лукойл Арена». «Спартак» отказал из-за опасений за газон

Из Воронежа медийные матчи могли перенесли на «Лукойл Арену» – домашний стадион» Спартака». Лига начала переговоры с клубом, но получила отказ.

«Лукойл Арены» не будет. «Спартак» не может или не хочет. Такие команды достойны «Лужников»! Медиафутбол КБ не нужен», – написал Осипов 19 августа, за 11 дней до старта Кубка Лиги.

Выяснилось , что проблема в газоне. Маркетинговый отдел красно-белых одобрил матчи МФЛ, но техническая служба отказала из-за большой нагрузки на газон: 31 августа «Спартак» сыграет в Тушино против «Рубина», а 11 сентября на стадионе запланирован матч ветеранов.

«Стадион «Спартака» технически оказался не готов принять нас, и альтернативную дату они не предложили , – рассказал Осипов «Спорт-Экспрессу». – Поэтому, дабы не повлиять на качество газона и мероприятие, которое запланировано там на 11 сентября, мы ушли в «Лужники». Надеюсь, что туда сможет прийти еще больше людей. Чтобы насладиться футболом и помочь своими 150 рублями пострадавшим в Курске».

Не исключено, что осенью медиафутбол все-таки приедет на «Лукойл Аренду». Президент «Народной Команды» (медиаклуб болельщиков «Спартака») Сергей Кучер раскрыл, что их матч может пройти на этом стадионе. Осенью «Народная» играет в Кубке Надежды. Ориентировочная дата – октябрьская пауза на матчи сборных.

На матчи в «Лужниках» за неделю продали 25 тысяч билетов (максимум на эти игры – 38 тысяч)

В итоге два матча первого тура Кубка Лиги пройдут в «Лужниках». В 14:00 сыграют «Амкал» и 2Drots, а в 17:30 – Lit Energy и СКА.

Этой второй приезд медиафутбола на главный стадион страны. Летом 2023-го здесь играли финал третьего сезона Медиалиги – матч 2Drots и «Родины Медиа» привлек 21 643 зрителя. Рекорд медиафутбола на тот момент.

Медиалига активно прогревает матчи. В шоу Any Given Monday Николай Осипов пообещал бесплатный вход каждому, кто придет c атрибутикой Дня знаний (билеты стоят 100-200 рублей).

Президент самого шумного новичка медиафутбола Lit Energy Михаил Литвин пообещал 100 тысяч рублей за лучший плакат про его команду. Еще Литвин поспорил на миллион рублей с форвардом СКА Ренатом Васиченко. В случае выигрыша в матче блогер пообещал разыграть 500 тысяч рублей среди болельщиков Lit Energy.

Прогрев (и мощная афиша) работают. Билеты поступили в продажу 21 августа. Уже 23-го Медиалига объявила о 10 тысячах проданных билетов. 26 августа – о 15 тысячах, а на следующий день – о 20 тысячах. 28 августа Осипов объявил о том, что продано 25 тысяч билетов.

Изначально в продажу запустили 26 тысяч билетов, но Осипов уточнил, что в случае высокого спроса могут поступить дополнительные билеты. Максимально возможное число зрителей на этих матчах – 38 тысяч .

В июле 2Drots и «БроукБойз» поставили рекорд медиафутбола – 27 472 зрителя в финале Медиалиги на «ВЭБ Арене».

Возможно, уже в воскресенье рекорд обновят.

