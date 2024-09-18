Андрей Сибскана хотел бы видеть Артема Дзюба в Медиалиге.

«Надо признать, что Артем Дзюба – самый медийный футболист России.

Смолов? Нет, Дзюба – самый медийный. Он может сделать и треш, и шоу, и гол забить.

Хотелось бы его увидеть в Медиалиге », – сказал капитан «Амкала ».

Вчера Артем Дзюба заявил , что он «в Медиалигу – ни ногой».