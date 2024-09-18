«Дзюба – самый медийный футболист России. Хотелось бы увидеть его в Медиалиге». Сибскана ответил на заявление нападающего «Акрона»
Андрей Сибскана хотел бы видеть Артема Дзюба в Медиалиге.
«Надо признать, что Артем Дзюба – самый медийный футболист России.
Смолов? Нет, Дзюба – самый медийный. Он может сделать и треш, и шоу, и гол забить.
Хотелось бы его увидеть в Медиалиге», – сказал капитан «Амкала».
Вчера Артем Дзюба заявил, что он «в Медиалигу – ни ногой».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Василия Маврина
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