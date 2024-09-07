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Смолов об уровне ФК «10»: «Нормальный соревновательный уровень. Мы получили хорошего спарринг-партнера»

Федор Смолов подвел итоги товарищеского матча с ФК «10»

«Краснодар» обыграл команду из Winline Медиалиги (4:2). У Смолова гол+пас. На матч пришло 20 555 зрителей.

– Подведите краткие итоги матча с ФК «10».

– Было классное шоу. Надеюсь, всем болельщикам понравилось.

– Вы второй раз играете против медиакоманды. Против кого было сложнее играть?

– Сегодня, конечно. Против «Амкала» тогда («Динамо» и «Амкал» сыграли летом 2022-го – Спортс’‘) все только начиналось, играл Саня Овечкин, было больше шоу, развлекательного контента. А сейчас нормальный соревновательный уровень.

– «Краснодар» сегодня получил какой-то опыт?

– Мы получили хорошего спарринг-партнера, сыграли во время паузы на сборные, поэтому все супер», – рассказал Смолов в интервью корреспонденту Спортса’‘ Кириллу Радченко.

Лучший форвард медиафутбола, эпичный вылет в 1/8 и любовь Мусагалиева. Кто сегодня играл с «Краснодаром»? 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoФК 10
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