Смолов об уровне ФК «10»: «Нормальный соревновательный уровень. Мы получили хорошего спарринг-партнера»
«Краснодар» обыграл команду из Winline Медиалиги (4:2). У Смолова гол+пас. На матч пришло 20 555 зрителей.
– Подведите краткие итоги матча с ФК «10».
– Было классное шоу. Надеюсь, всем болельщикам понравилось.
– Вы второй раз играете против медиакоманды. Против кого было сложнее играть?
– Сегодня, конечно. Против «Амкала» тогда («Динамо» и «Амкал» сыграли летом 2022-го – Спортс’‘) все только начиналось, играл Саня Овечкин, было больше шоу, развлекательного контента. А сейчас нормальный соревновательный уровень.
– «Краснодар» сегодня получил какой-то опыт?
– Мы получили хорошего спарринг-партнера, сыграли во время паузы на сборные, поэтому все супер», – рассказал Смолов в интервью корреспонденту Спортса’‘ Кириллу Радченко.
Лучший форвард медиафутбола, эпичный вылет в 1/8 и любовь Мусагалиева. Кто сегодня играл с «Краснодаром»?
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