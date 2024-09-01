Арбитр поздравил школьников с 1 сентября и другие хайлайты из «Амкал» – 2Drots в «Лужниках»

2Drots обыграл «Амкал» (1:0) в «Лужниках» – так закончился главный матч первого тура Winline Кубка Медиалиги. Вокруг игры, как обычно, происходило много яркого.

Команды вышли с воспитанниками курского «Авангарда»

«Амкал» и 2Drots вывели на поле воспитанники академии курского «Авангарда».

Лига хотела открыть Кубок Лиги и Кубок Надежды матчами в Воронеже, но из-за распоряжения губернатора об отмене спортивно-массовых мероприятий игры перенесли в Москву. Медиалига заранее объявила, что все заработанные на билетах деньги пожертвуют пострадавшим в Курской области.

Очень много зрителей в «Лужниках»

35 тысяч проданных билетов – такую цифру в день матча назвала Медиалига. Точное число зрителей пока не объявили, но в «Лужниках» определенно было очень многолюдно.

В основном на трибуне были дети. Многие подготовили плакаты для игроков.

Скорее всего, это самое посещаемое супердерби. Прошлый рекорд принадлежит «Ак Барс Арене»: летом 2023-го на «Амкал» – 2Drots пришли 15 339 зрителей.

Грустные цифры онлайна на ютубе

Матч транслировался бесплатно на ютубе, и в течение первого тайма онлайн не разу не пробил даже 100 тысяч.

Грусть – «Амкал» и 2Drots всегда обновляли рекорды по числу зрителей в онлайне. Актуальный принадлежит как раз им – 232 тысячи в полуфинале третьего сезона Медиалиги.

Вероятно, причина – в замедлении ютуба. Перед матчем президент Медиалиги Николай Осипов предупредил, что сегодня мы вряд ли увидим много зрителей в онлайне. Параллельно игра транслировалась во «Вконтакте» – там онлайн держался на уровне 20-30 тысяч зрителей.

Очередной победный гол Терехова

В середине второго тайма атакующий хавбек 2Drots Антон Терехов поймал отскок в штрафной, подложил под левую и пробил в дальний от Максима Швагирева угол – 1:0.

Антон Терехов – новый лидер атаки 2Drots. Он пришел в июле, сыграл в трех матчах и дважды вколачивал победный. Помимо «Амкала» он забивал «Строгино» на 92-й минуте в Кубке России.

Эмоции президента «Амкала»

Оператор поймал президента «Амкала» Германа Эль Класико после гола 2Drots.

Манна смешно влез в празднование Терехова

Хавбек 2Drots Манна – тот самый друг, который портит фото. Когда Терехов бежал к камере со своей футболкой, Манна внезапно выплыл сбоку.

Гаучо едва не забил красным мячом

За несколько минут до конца на матча на поле появился красный мяч, гол которым считается за два. 2Drots едва не забили им – Гаучо вышел один на один, но попал в штангу. Оказалось, что у форварда еще и был офсайд.

Маврин поспорил с резервным арбитром на 20 тысяч

За несколько минут до конца матча «Амкал» был близок к голу. Звезда «Амкала» Василий Маврин парашютиком отдал пас в штрафную, а хавбек «Амкала» Назар упал в борьбе с защитником Сэмио.

Бровка «Амкала» потребовала пенальти, но резервный арбитр утверждал, что все было чисто – и даже предложил Маврину спор на 20 тысяч рублей.

Главный арбитр на весь стадион поздравил с Днем знаний

«Амкал» все-таки взял челлендж на просмотр ВАР. Главный арбитр Илья Тришин пришел смотреть повтор на комментаторскую позицию и на весь стадион поздравил зрителей с Днем знаний.

Тришин: «Я в первый раз пришел, забыл поздравить всех школьников с новым учебным годом. С Днем знаний всех».

Шнякин: «Их не поздравлять надо, а сочувствовать».

Приятно, когда рефери знает свою аудиторию!

Недовольная болельщица «Амкала»

После игры «Амкал» подошел к фанатской трибуне для традиционной переклички «Мы «Амкал», а вы – нет». Оператор заметил девушку, которая не поддержала команду – кажется, только она одна.

Для «Амкала» это шестое поражение в семи последних матчах против 2Drots. Победить удалось только в июне этого года, в четвертьфинале МФЛ-5 в Нижнем Новгороде.

Но уже совсем скоро у клуба будет возможность исправиться – в среду «Амкал» играет против «Космоса» в 1/64 Фонбет Кубка России.

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