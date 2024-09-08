  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Оп, давай-давай, Дзюбу на ### посылай!» Фанаты «Амкала» скандировали оскорбления в адрес Артема на матче Медиалиги
32

«Оп, давай-давай, Дзюбу на ### посылай!» Фанаты «Амкала» скандировали оскорбления в адрес Артема на матче Медиалиги

Фанаты «Амкала» скандировали оскорбления в адрес Артема Дзюбы

По ходу матча Winline Кубка Медиалиги против «Титана» (3:0) болельщики распевали «Оп, давай-давай, Дзюбу на ### посылай!»

Дзюбу оскорбляли из-за вчерашнего скандала на финальной игре медиафутбольного турнира Т-Лига, в которой встречались команда Дзюбы Mandalorian Team и «Амкал».

В одном из эпизодов матча после фола на хавбеке «Амкала» Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.

Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».

Финал не был доигран, а Mandalorian Team присудили чемпионство.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Салавата Муртазина
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoАмкал
брань
logoАнтон Чужой
logoWinline Медиалига
logoТ-Лига
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Говорю Дзюбе: «Иди на ###!» А он мне поджопник – вседозволенность какая-то. Давайте его именем турнир назовем, если рэф боится удалить». Хавбек «Амкала» Чужой о стычке
46сегодня, 14:48
Mandalorian Team присудили победу в финале Т-Лиги из-за протеста «Амкала». «Чертаново Медиа» выиграло бронзу
2вчера, 21:12
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
3вчера, 21:05
«Дзюбу удалить не можем – прямо так и заявлялось! Одному из популярнейших футболистов страны позволили безнаказанно бить людей». Сибскана о скандале с Артемом
36вчера, 20:27
Дзюба об оскорблении в адрес «Амкала»: «При моих детях посылают матом меня и полкоманды. Это некрасиво»
64вчера, 20:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
СКА сыграет с «БроукБойз», ФК «10» – против «Родины Медиа». Расписание 2-го тура Кубка Медиалиги
21 минуту назад
Азамат выложил фото с Масляковым: «Спасибо за все! Вечная память»
26 минут назад
«Амкал» обыграл «Титан» во 2-м туре Кубка Медиалиги
сегодня, 17:35
«Амкал» сыграет с «Аланией» в 4-м раунде Пути регионов Кубка России
4сегодня, 17:10
«Говорю Дзюбе: «Иди на ###!» А он мне поджопник – вседозволенность какая-то. Давайте его именем турнир назовем, если рэф боится удалить». Хавбек «Амкала» Чужой о стычке
46сегодня, 14:48
Камил Гаджиев: «Остается психология, что ничья с 2Drots или «Амкалом» – это ништяк. Но давно уже не так»
сегодня, 14:14
Lit Energy забил 4 гола DMedia и одержал первую победу в медиафутболе. Васиченко забил в дебютном матче за клуб Литвина
сегодня, 14:05
Васиченко дебютировал за Lit Energy в матче с DMedia. Команда Литвина приняла условия белорусов
сегодня, 13:05
«Десятка» – тот самый мажорик. Часть людей примкнула к ним, но народной любви нет». Маврин о ФК «10»
сегодня, 12:10
2Drots сыграют с «БроукБойз» в матче за 5-е место в Т-Лиге
сегодня, 10:43
Ко всем новостям
Последние новости
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
3сегодня, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
3вчера, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
17вчера, 21:01
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
3вчера, 15:32
Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»
2вчера, 10:36
«Puta!» Артига оскорбил судью матча «Химки» – «БроукБойз». Это произошло на глазах у Гуфа
196 сентября, 19:39Фото
«Химки» выиграли первый Суперкубок VK Видео, победив «БроукБойз» – 2:0. Гуф и Кассета выступили на матче
26 сентября, 19:12
Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда
3 сентября, 17:47
ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
331 августа, 20:46
ХК «10» выиграл Медийную Хоккейную Лигу, победив Rocket Team в финале, NBSK завоевал бронзу
131 августа, 20:06