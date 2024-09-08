«Оп, давай-давай, Дзюбу на ### посылай!» Фанаты «Амкала» скандировали оскорбления в адрес Артема на матче Медиалиги
Фанаты «Амкала» скандировали оскорбления в адрес Артема Дзюбы
По ходу матча Winline Кубка Медиалиги против «Титана» (3:0) болельщики распевали «Оп, давай-давай, Дзюбу на ### посылай!»
Дзюбу оскорбляли из-за вчерашнего скандала на финальной игре медиафутбольного турнира Т-Лига, в которой встречались команда Дзюбы Mandalorian Team и «Амкал».
В одном из эпизодов матча после фола на хавбеке «Амкала» Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.
Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».
Финал не был доигран, а Mandalorian Team присудили чемпионство.
Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Салавата Муртазина
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