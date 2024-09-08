«Оп, давай-давай, Дзюбу на ### посылай!» Фанаты «Амкала» скандировали оскорбления в адрес Артема на матче Медиалиги

Фанаты «Амкала» скандировали оскорбления в адрес Артема Дзюбы

По ходу матча Winline Кубка Медиалиги против «Титана » (3:0) болельщики распевали «Оп, давай-давай, Дзюбу на ### посылай!»

Дзюбу оскорбляли из-за вчерашнего скандала на финальной игре медиафутбольного турнира Т-Лига , в которой встречались команда Дзюбы Mandalorian Team и «Амкал».

В одном из эпизодов матча после фола на хавбеке «Амкала» Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.

Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».

Финал не был доигран, а Mandalorian Team присудили чемпионство.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот