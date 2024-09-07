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«Амкал» и Дзюбы сойдутся в финале Т-Лиги. Команда Гильерме и «Чертаново Медиа» разыграют бронзу

В Москве пройдут финал и матч за 3-е место в Т-Лиге

7 сентября, суббота

Матч за 3-е место

Joga Team (команда Гильерме) – «Чертаново Медиа», начало в 18:00

Финал

«Амкал» и Mandalorian Team (команда Дзюбы), начало в 19:30

Матчи пройдут в Москве. на площадке «Три вокзала. Депо».

Примечание: время начала матча – московское.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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