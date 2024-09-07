«Амкал» и Дзюбы сойдутся в финале Т-Лиги. Команда Гильерме и «Чертаново Медиа» разыграют бронзу

В Москве пройдут финал и матч за 3-е место в Т-Лиге

7 сентября, суббота Матч за 3-е место Joga Team (команда Гильерме) – «Чертаново Медиа», начало в 18:00 Финал «Амкал» и Mandalorian Team (команда Дзюбы), начало в 19:30 Матчи пройдут в Москве. на площадке «Три вокзала. Депо». Примечание : время начала матча – московское .