«Амкал» и Дзюбы сойдутся в финале Т-Лиги. Команда Гильерме и «Чертаново Медиа» разыграют бронзу
В Москве пройдут финал и матч за 3-е место в Т-Лиге
7 сентября, суббота
Матч за 3-е место
Joga Team (команда Гильерме) – «Чертаново Медиа», начало в 18:00
Финал
«Амкал» и Mandalorian Team (команда Дзюбы), начало в 19:30
Матчи пройдут в Москве. на площадке «Три вокзала. Депо».
Примечание: время начала матча – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости