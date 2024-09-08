«Говорю Дзюбе: «Иди на ###!» А он мне поджопник – вседозволенность какая-то. Давайте его именем турнир назовем, если рэф боится удалить». Хавбек «Амкала» Чужой о стычке

Антон Чужой рассказал о стычке с Артемом Дзюбой в финале Т-Лиги

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом » в финале медиафутбольного турнира Т-Лига . В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок под зад.

Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».

«Бью по воротам. Человек просто безрассудно толкает меня в борт, когда у меня уже не было мяча. Я подворачиваю голеностоп. Говорю ему: «Ты че, #######, что ли?» Он подходит и еще сзади бьет по лицу.

Потом ухожу от Дзюбы, а он мне что-то говорит вслед. Я говорю: «Отстань от меня», еще что-то… А! Говорю ему: «Иди на ###!» Типа отстань. Потому что я ухожу от него. Он что-то кричит мне вслед. Берет еще и поджопник дает. Это просто вседозволенность какая-то.

Понятно, что это Дзюба. Но что теперь? Давайте именем Дзюбы турнир назовем, если рэф боится его удалить, а главный по судьям просто смотрит на это со стороны.

Какое должно быть решение? Мне желтую карточку за мат, а им две красные карточки – за удар по лицу и за пинок. Все очевидно», – сказал хавбек «Амкала».

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