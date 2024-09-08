«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте

Артем Дзюба назвал позором поступок «Амкала»

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом » в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.

Судья решил не удалять Артема с поля, а «Амкал» в итоге бойкотировал финал в знак протеста. На это Дзюба заявил: «Девочки, можете идти, спасибо большое».

В итоге соперником Mandalorian Team по финалу стала команда «Чертаново Медиа ».

«Где Дзюба, там и титулы? Сто процентов. Я же говорил, что мы победим. Всех обыграли, без шансов.

То, что сделал «Амкал» – позор, а «Чертаново» – красавцы. Мы с ними показали дух уличного футбола», – сказал Дзюба после финала.

«Что касается Дзюбы, то понятно, что эту ситуацию начнут раздувать. Артем много раз говорил, что он хочет и любит побеждать везде, где принимает участие. Т-Лига – не исключение. Мы выиграли все матчи, уверен, победили бы и в финале.

Некрасиво и не по-пацански, если мы говорим про уличный футбол, повели себя игроки «Амкала». В уличном футболе никаких желтых и красных карточек никогда не было, все разбирались по-другому», – добавил представитель Артема Леонид Гольдман.

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