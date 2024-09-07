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  • Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
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Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»

Брайн Идову в матче против «Краснодара» спрогнозировал поражение своей команды

– На что готов, если обыграете «Краснодар»?

– Готов много чего сделать. Самое легкое – кувыркнусь от начала до конца поля. Если выиграем, будет здорово, но придавать значения не буду. Если победим, следующие соперники тогда будут на нас настраиваться как на войну. Нас сразу будут называть фаворитами и будут давление. Поэтому, спокойно. [Нужно] получить удовольствие, постараться победить. Если не получится – ничего страшного.

– Какой прогноз?

– Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара».

– А ты веришь в ФК «10».

– Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему, – рассказал защитник ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Радченко. 

«Краснодар» и ФК «10» сыграют товарищеский матч 7 сентября. Начало матча в 19:00 (мск).

Лучший форвард медиафутбола, эпичный вылет в 1/8 и любовь Мусагалиева. Кто сегодня сыграет с «Краснодаром»? 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoКраснодар
logoБрайн Идову
товарищеские матчи (прочее)
logoWinline Медиалига
logoФК 10
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