«Десятка» Мусагалиева сыграет с «Краснодаром»: Галицкий одобрил и предложил главный стадион

«Давай делать добрые дела».

«Краснодар» против ФК «10» Азамата Мусагалиева – очередной поединок топ-клубов РПЛ и Winline Медиалиги. Играют 7 сентября, в Краснодаре, на главной арене «быков».

Матч случился после общения президентов (Азамат написал в отпуске, в полночь). Галицкий согласился только когда убедился, что это «доброе дело»

ФК «10» появился осенью 2022-го, рубился в трех сезонах Медиалиги и доходила до четвертьфинала. Несмотря на отсутствие трофеев, «Десятка» – один из самых ярких клубов медиафутбола . Благодаря классному ютуб-каналу и сильным игрокам. Например, за клуб играет лучший форвард медиафутбола – Сергей Кутузов.

«Десятка» – топ-клуб Медиалиги, но все-таки не «Амкал» или 2Drots. Как же возник этот матч? Об этом президент клуба Азамат Мусагалиев подробно рассказал в шоу «Межсезонье» (выходит на ютуб-канале «Десятки»).

«В январе я сидел в отпуске и в какой-то момент решил позвонить Сергею Николаевичу Галицкому. Это было около 12 часов ночи. Первое, что я ему написал, было «Хотелось бы с вами поговорить. Есть минутка?» Мы не были знакомы до этого.

Я ждал ответа где-то 3 часа и уснул, поняв, что вряд ли человек, как и я, сейчас не спит. Но я думал, что он тоже в отпуске и, наверное, не спит.

Утром, часов в 10, раздался звонок. Мы с ним тогда и познакомились. В течение дня мы переписывались, просто общались на житейские темы. Я рассказал ему, что у нас есть футбольный клуб. И в конце дня я задал ему вопрос. Он сначала говорил обтекаемо. И так день за днем мы с ним вели беседы, причем не ежедневно, а с перерывом в 2-3 дня.

В какой-то момент он [Галицкий] задал вопрос, который сильно меня удивил. Он сказал: «А по итогу, Азамат, это доброе дело?» Я сказал: «Мы полагаем, что да». И он сказал: «Тогда давай делать добрые дела» . Это было очень круто».

Директор ФК «10» Александр Чирин уточнил, что перед согласием Галицкий консультировался с главным тренером «Краснодара» Мурадом Мусаевым – тот был не против.

Матч мог состояться 23 июня – дату предложил «Краснодар», это пауза на матчи сборных. Но «Десятка» отказалась – клуб рассчитывал, что к тому моменту еще будет играть плей-офф Медиалиги (в итоге вылетели 13 июня, проиграв Fight Nights в 1/8).

Детали о матче: сыграют на главном стадионе (предложил Галицкий), у «Краснодара» выйдет основа, «Десятка» хочет победить

Что еще известно о матче?

● Cыграют на основном стадионе «Краснодара».

Хотя предполагалось, что поединок пройдет на «айфон-арене» на 7 тысяч зрителей, где играет «Краснодар-2». Однако Галицкий предложил главный стадион (вмещает 35 тысяч).

«Да, он [Сергей Галицкий] меня набрал и предложил сыграть на большой арене , – рассказал президент ФК «10». – «Краснодар» на тот момент какое-то время будет без домашних матчей, будет пауза на сборные».

● «Краснодар» сыграет основой, но без сборников.

«Поскольку матч будет проходить в паузе сборных, то, как озвучил Мурад Олегович (Мусаев, главный тренер «Краснодара» – Спортс), «Краснодар» будет играть основным составом без сборников, – рассказал Мусагалиев. – У нас есть информация, сколько сборников приглашено из «Краснодара» (вызван Никита Кривцов – Спортс), и полагаем, что состав будет боевой».

● «Десятка» хочет победить.

«Важен ли для нас результат или мы едем веселиться как «Броуки» с «Оренбургом»? – продолжает Азамат Мусагалиев. – Мы не считаем весельем то, что было у «Броуков» с «Оренбургом» (в марте 2023 года «Оренбург» разгромил в товарищеском матче «Броуков» со счетом 9:0 – Спортс). Шогу вышел босиком. Это весело? Я считаю, это наплевательское отношение к футболу и болельщикам.

Весельем мы в принципе называем все, что сейчас происходит. Это изначально веселье в здоровом понимании этого слова. Фриковое понимание веселья мы не приемлем.

Мы не обсуждали задачу на этот матч – в понимании футбола. Но для меня было бы глупо играть ради играть».

В другом интервью Азамат назвал Краснодаром лучшим явлением российского футбола за последние 10 лет.

«Чтобы стать лучшим клубом в стране, не обязательно играть со всеми клубами, достаточно обыграть лучший на сегодняшний момент, – пошутил Азамат. – Мы посчитали, что, обыграв «Краснодар», мы можем смело, основываясь на логике медиафутбола, называть себя лучшим футбольным клубом в стране».

● Для болельщиков устроят шоу на два дня.

«Нам очень хотелось проверить свои силы и провести матч с серьезным соперником, – рассказал спортивный директор ФК «10» Александр Чирин. – Для болельщиков будет двухдневная программа, ожидается много мероприятий . Хотим показать, что мы тоже солидная, перспективная команда.

Планировали сделать интересный продукт с грандами российского футбола. Поэтому очень рады, что «Краснодар» откликнулся и сделал матч возможным, а не закрылся и посчитал матч зазорным».

«Футбол, картинка и атмосфера расположили его к нам». Галицкий скептично относился к медиафутболу до финала Медиалиги в Краснодаре

Краснодар и Сергей Галицкий уже пересекались с медиафутболом. Финальную часть (полуфиналы и финал) второго сезона Медиалиги сыграли в Краснодаре. Это было в ноябре-декабре 2022-го.

Изначально МФЛ рассчитывала провести финал на главном стадионе Краснодара, но там устанавливали оборудование для Fan ID. Поэтому сыграли на компактной «айфон-арене».

«Есть повод для гордости: мы первые собрали там аншлаг – на финал пришли 7 тысяч, – радовался глава Медиалиги Николай Осипов в блоге на Спортсе». – Насколько я знаю, изначально Сергей Николаевич [Галицкий] очень скептично относился к медиафутболу. Но топ-менеджеры стадиона передали, что финал изменил его мнение. Футбол, картинка и атмосфера расположили Галицкого к нам».

Овечкин забивал «Амкалу», 2Drots обыгрывали на ЦСКА с Карвальо. Как медиаклубы играли с топами РПЛ

Начиная с 2022 года медиаклубы играют с топ-клубами РПЛ. Обычно это выставочный матч – с ярким шоу и участием звезд.

Первая встреча – в июне 2022 года, на «ВТБ Арене» «Динамо» разгромило «Амкал» (5:0). Матчдэй был мощным: Карина Истомина провела DJ-сет, Егор Крид исполнил несколько хитов и получил праздничным тортом в лицо от Игоря Лещука, а Александр Овечкин забил шикарный гол и провел силовой против Майка Крапивникова. На игру пришло 15 тысяч зрителей, среди них были селебрити – Даня Милохин, Евгения Медведева, Филипп Киркоров, Мот, Клава Кока, Джиган.

В марте 2023 года ЦСКА рубился с 2Drots на «ВЭБ Арене». У ЦСКА играли многие игроки основы – Антон Заболотный, Федор Чалов, Милан Гайич, Саша Здьелар, Константин Кучаев, Максим Мухин, Мойзес, а также великий Даниэл Карвальо. Матч собрал 15,5 тысяч зрителей, а победа 2Drots (2:1) запустила мем про вайлд-кард в РПЛ.

В том же месяце «БроукБойз» сыграли с «Оренбургом» . Игра больше напоминала товарняк, чем шоу-матчи из этого списка. Рубились в Оренбурге, на «Газовике», при 819 зрителях. Недостаток антуража компенсировали весельем – «Броуки» выпустили медийных: Райзена, Чипинкоса, Саню ФИФА и Володю XXL. Итог: 0:9 от команды РПЛ.

В ноябре 2023-го «Динамо» сыграло против 2Drots шоу-матч на «ВТБ Арене». Тренеры команд – Марцел Личка и Дмитрий Кузнецов – провели на поле по 8 минут. В основное время победило «Динамо» (2:1). Но команды заранее договорились, что при любом исходе проведут серию буллиталити. В серии победа досталась «Динамо». Матч собрал 22,2 тысячи зрителей – почти солдаут («ВТБ Арена» вмещает 25,7 тысяч зрителей).

Интересно, сколько соберется на стадионе «Краснодара»?

Медиафутбол возвращается в «Лужниках»: продано 25 тысяч билетов на «Амкал» – 2Drots

ФК «10» в Энциклопедии медиафутбола

Фото: ФК Десять ; РИА Новости /Алексей Никольский, Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Николай Хижняк