Лучший форвард медиафутбола, эпичный вылет в 1/8 и любовь Мусагалиева. Кто сегодня сыграет с «Краснодаром»?

10 is 10.

7 сентября ФК «10» Азамата Мусагалиева сыграет с основой «Краснодара». Матч пройдет на главном стадионе Краснодара, реализовано 24 тысячи билетов.

Впервые «Десятка» столкнется с таким вниманием: клуб не выигрывал Winline Медиалигу и не сражался с топами РПЛ. При этом команда Мусагалиева – одна из самых ярких в медиафутболе.

В команде нет 10-го номера, зато есть игрок с фамилией Тен

«Десятка» появилась благодаря Александру Соболеву. Летом 2022-го форвард «Спартака» рассказал Мусагалиеву о медиафутболе.

«Он, человек, на которого я хожу смотреть, человек, за которого я хожу болеть, приезжает ко мне в офис и говорит: «Слушай, существует такая история – медийная футбольная лига».

Он говорит: «Вот мы создаем команду, приглашаем тебя».

Я говорю: «А почему вы меня приглашаете?»

Он: «Это называется медийная футбольная лига, там должны быть медийные люди», – рассказывал Азамат в Main Event Podcast.

Азамат Мусагалиев точно попадает под категорию «медийные люди». Если включить рандомное шоу на телеке, скорее всего, его ведущим окажется именно Азамат. Он стал популярным, играя вместе с Денисом Дороховым в КВН за команду из города Камызяк, а после перешел на телеканал ТНТ.

После разговора с Соболевым Мусагалиев решил посмотреть на медиафутбол вживую на финале первого сезона Медиалиги. В июле 2022-го 2Drots разнесли Basement (4:0) на «ВТБ Арене», а Кутуз забил сумасшедший гол ударом через себя. Через год форвард транзитом через «Титан» стал игроком «Десятки».

Азамат пришел с большой компанией комиков Medium Quality (продакшн, выпускающий популярные ютуб-шоу: «Что было дальше?» и «Внутри Лапенко») – Филом Ворониным, Зоей Яровицыной, Игорем Джабраиловым и Денисом Дороховым. Особенно кайфовал Дорохов – выбегал на поле отмечать голы с 2Drots, а в конце матча заявил: «Я люблю эту лигу! Надо делать свою команду» . Забавно, что до игры Дорохов не интересовался футболом.

«Когда мы с ребятами в «Камызяках» обсуждали футбол, он всегда к этому ревностно относился и иногда вкидывал: «А как там «Тоттенхэм» сыграл?» Хотя не знал никого из «Тоттенхэма». Просто где-то услышал слово», – вспоминал Азамат на ютуб-канале Main Event Podcast.

Конечно, Дорохов предложил назвать клуб «Дороховский Тоттенхэм». Но выбрали более концептуальный вариант – ФК «10».

«Вспомните, Аршавин, Тотти, Баджо, Марадона, Зидан – все легендарики играли под номером 10, – объяснял Азамат в одном из первых роликов «Десятки». – Мы считаем, что у нас в команде нет нелегендариков, поэтому все будут играть под номером 10. Мы вывели его, у каждого будет свой номер и десятка на груди».

В рамках концепции в клуб пригласили защитника Петра Тен, чья фамилия в переводе с английского означает «десять». Но даже ему достался 14-й номер. За фамилию ему дали медийный статус. Еще фамилия Петра стала предматчевой кричалкой: в кругу кто-то из лидеров говорит важные слова и в конце громко заряжает «Петя!», а команда отвечает «Тен!»

В первом сезоне комики регулярно играли, а Дорохов почти отдал ассист (видео собрало более 300 тысяч просмотров)

На старте проекта в совет директоров «Десятки» вошли комики Medium Quality – активнее остальных участвовали Мусагалиев, Джабраилов и Дорохов.

Клуб появился в августе 2022-го, а уже в сентябре стартовал в Медиалиге. В свой первый сезон «Десятка» зашла максимально медийно. В каждом матче играл кто-то из комиков: Рустам Джибилов, Эмир Кашоков, Иван Абрамов, Евгений Чебатков. Но мало кто из них понимал, куда попал.

Но чаще всех на играли Дорохов и Азамат. Мусагалиев выходил в футболке с надписью Мессигалиев, а Дорох играл не необычной позиции: «Я опорник! Я порнозащитник!».

Кстати, из юмористов Дорох был ближе всех к голевому действию: в матче с Tamo Junto он идеально в касание скинул под удар Павлу Голышеву, но тот зарядил в штангу. Видео набрало более 300 тысяч просмотров (это население почти 19 Камызяков).

Еще за «Десятку» провел единственный матч в Медиалиге экс-форвард «Локо» Дмитрий Сычев (не перепутайте с вратарем 2Drots).

«Десятка» была одной из ярчайших команд МФЛ-2, но не по результатам: седьмое место в группе, без плей-офф.

Со второго сезона Азамат – босс проекта: комики больше не играют, подписали главного форварда медиафутбола, эпично вылетели в 1/8 Медиалиги

После неудачного сезона «Десятка» изменилась: в дебютном сезоне Мусагалиев был медийным лицом команды, а вся операционная деятельность ложилась на продюсеров Medium Quality. Но в конце 2022-го Азамат стал руководителем. Такие перемены были требованием самого Мусагалиева.

«Прихожу на первую тренировку и футболисты мне говорят: «А что там по поводу зарплаты?», второй подходит: «Когда у нас врач будет?». Я вообще не понимал, что мне отвечать. Мы так просуществовали один сезон и я сказал: «Если вы со мной пролонгируете контракт, я готов включиться, при условии, что я там главный», – рассказывал Азамат в подкасте на канале Станос Live.

Команда тоже изменилась – появилось четкое разграничение: фан – на ютубе и в соцсетях, а на поле нужны победы. Дорохов и Азамат перестали играть. Пригласили неизвестных в медиа игроков «Росича» из ЛФК и спортивного директора Александра Чирина.

В третьем сезоне (стартовал весной 2023-го) Медиалиги «Десятка» дошла до четвертьфинала и проиграла 2Drots (0:2) на стадионе ЧМ в Нижнем Новгороде. Это лучший результат ФК «10».

Летом 2023-го «Десятка» оформила главный трансфер в своей истории – подписала Кутуза (Сергея Кутузова). Это одна из главных звезд медиафутбола и лучший форвард лиги. Чтобы понимать крутость Кутуза: он дважды выигрывал чемпионство Медиалиги с 2Drots, забивал в Кубке России и в финале МФЛ на «ВТБ Арене», а по итогам 2022-го получил три перстня на премии Media Football Awards – как автор лучшего гола, лучший нападающий и MVP. В начале 2023-го он покинул 2D – событие было настолько мощным, что форварду писали тысячи разгневанных комментариев, а президенту «Титана» (новый клуб Сергея) школьники звонили до утра. И вот, через полгода после «Титана» Кутуз пришел в «Десятку».

Спродюсировать трансфер было непросто.

Сначала Кутуза арендовали на Московский Кубок Селебрити. Он отыграл два матча, забил 2Drots, но «Десятка» вылетела. Начались разговоры о том, что Кутуз уйдет из «Титана» насовсем.

Cразу активизировались 2Drots – бывший клуб форварда. «Если он захочет вернуться домой, туда, где у него все получалось, где он был звездой, то ему нужно принять это решение. Уверен, мы моментально договоримся», – убеждал президент 2Drots Некит.

В соцсетях ФК «10» комики Дмитрий Позов, Роман Косицын, Алексей Стахович, Алексей Сапрыкин, Гурам Амарян обсуждали возможный трансфер Кутуза в формате канала «Круги на полях», записывая видеосообщения. В конце обсуждения Азамат заявил: «Мы серьезно задумались пригласить Сергея Кутузова. Считаем он круто впишется в игру «Десятки». Вступаем в борьбу за него».

Еще больше интерес подогрел Трансфермаркт, который на несколько часов записал Кутуза в «Амкал».

«💣 ТРАНСФЕР ГОДА 💣», – так о переходе Кутуза объявила «Десятка».

«Десятка» уговорила Кутуза не деньгами, а перспективой медийного развития. Еще в «Титане» форвард признавался, что после карьеры хочет стать блогером, которого знают за пределами медиафутбола. Азамат в таком стремлении лучший союзник. В «Десятке» Кутуз снимает контент, ходит в гости на шоу продакшна Medium Quality и даже на Comedy Club.

«Перейдя в «Десятку», я познакомился с реально медийными чуваками, которые много достигли, – рассказывал Сергей в подкасте «Эгриси». – Меня позвали на несколько шоу. И я понял, что нихрена не умею. Я разговаривал с Азаматом: «Я очень слабый блогер. Что мне делать?» – «Снимайся, не переживай. Будет нелегко, но нужно время».

И когда я переходил, он сказал: «Я не обещаю, что ты станешь известным блогером, миллионером. Но я дам тебе возможность этому научиться. Набирайся опыта, но быстро это не придет. Через полгода ты не станешь известным типом». Сейчас я понимаю, что он был максимально честен».

Внезапное последствия трансфера: «Десятка» стала врагом для 2Drots. «##### Кутузу», – пообещал президент Некит, когда на жеребьевке нового сезона выпала «10».

Трансфер Кутуза однозначно повлиял на статус «Десятки» – она окончательно оформилась в топ-клуб Медиалиги. Но проблема побед осталась. В четвертом сезоне Медиалиги (и первом – с Кутузом) клуб Мусагалиева вылетел в 1/8 финала. В межсезонье подписали Брайна Идову и звезду 2Drots Балу. Перед пятым сезоном многие называли именно «Десятку» фаворитом. Клуб и правда классно начал: в первом туре впервые в истории обыграли 2Drots (3:0), Кутуз к четвертому туру забил 12 голов. Но дальше – снова 1/8 и эпичный вылет.

Перед матчем «Десятки» и Fight Nights начался сильнейший ливень. Лига предлагала перенести матч, но в «10» отказались. Клуб Мусагалиева забил быстрый гол и создавал много моментов, но за 8 минут до конца пропустил. Буллиталити: голкипер FN Василий Лукичев внезапно пошел бить первым и забил, а Идову не реализовал решающий буллит. Кадры с промокшим Мусагалиевым и рыдающим Кутузом дают понять какую боль чувствовала «Десятка».

У «Десятки» крутой ютуб. Расстроились, когда проиграли в номинации за лучший продакшн, выпустили 15 форматов в 2024-м

Ютуб-канал «Десятки» – один из лучших в медиафутболе. По количеству форматов, статусу гостей и качеству съемки.

С января по сентябрь 2024-го «Десятка» выкатила 15 разных форматов шоу. Такого разнообразия нет ни у одного медийного клуба. Главный козырь: «Десятка» снимает в шоу не только игроков, но еще звезд и юмористов Medium Quality.

Вот примеры главных шоу.

● «Большая десятка» – десять игроков на несколько часов заперты в помещении. За это время они должны раскрыть свой творческий потенциал и превратиться в суперзвезд. Есть и ценный приз от Медиалиги – медийный статус. За основу взяли популярное шоу Мусагалиева «Большая игра», в котором побеждает тот, кто дольше всех продержится без смеха. В первом сезоне одним из ведущих стал Артем Дзюба.

● «Знай, молись, беги» – интеллектуально-спортивное шоу, в котором игроки клуба и приглашенные звезды отвечают на вопросы ведущего, шагая по беговой дорожке. При ошибках скорость и наклон дорожки увеличивается.

● Bingo – шоу снимают на бровке во время матча. Участники выбирают по одному игроку из команды, которые должны в игре выполнить задания, указанные в карточке бинго. Побеждает тот, чей игрок закрытых больше клеток. Закроешь весь ряд – премия. Ведущий – Дэн Андреич (участник ФК «10» и друг Кутуза) в образе Леонида Якубовича.

Еще на канале выходят популярные форматы Medium Quality с участием игроков «Десятки»: «Созвон», «Плохие Песни», «Это про меня», «Семейное дерби» и «Угадай зашквар».

«Десятка» экспериментирует с форматами послематчевых видео. Это не классические влоги с матча, которые есть у всех медиаклубов.

Например, было реалити: после игры оператор ездил за одним из игроков и снимал, чем он занимается. Забив первый гол за «Десятку», Чичерин поехал не праздновать, а на матч детской команды «Динамо», которую он тренирует. В ролике дети сказали, что раньше болели за 2Drots, но теперь поддерживают «Десятку» из-за Никиты Геннадьевича. Такой ролик не пересказывает матч, а добавляет глубину, поэтому он интересен.

С таким подходом Десятка стала одним из лидеров на ютубе – на сентябрь 2024-го у них 150 тысяч подписчиков. Больше только у 2Drots (3,6 млн), «Амкала» (2,7 млн), «Ромы» (488 тысяч) и Lit Energy (392 тысячи).

«Между продакшном «Десятки» и 2Drots космическая разница», – радовался новичок клуба Бала (Александр Балашов).

Ютуб «Десятки» и правда отличается как минимум визуально – качественные и разнообразные декорации, постоянный поиск новых форматов. Возможно, со съемками помогает продакшн Medium Quality. В «Десятке» отрицают помощь – креативный продюсер Сергей Клепиков в своем телеграме рассказал , что съемками и монтажом занимаются 7-9 человек (не из Medium Quality). А флагманское шоу «Большая десятка» снимали вшестером: «Вы можете себе представить? Три оператора, два креативных продюсера и один помощник продюсера – шесть человек. Три оператора на две недели, заплатили по 100-150 тысяч каждому. О каком, ##### (блин), продакшне Medium Quality идет речь? »

Но влияние продакшна заметно как минимум в гостях – на ютуб «Десятки» регулярно приходят звезды. Их эффект почувствовал на себе Бала, перешедший из 2Drots в начале 2024-го. До трансфера он делал шоу «Угадай Мелодию»: в 2Drots оно собирало по 20 тысяч, первый выпуск после трансфера – 700 тысяч. Декорации или качество съемки не изменились, но в гости вместо медиафутболистов приходят комики – Расул Чабдаров, Александр Ваш и Александр Журавлев.

«Десятка» рассчитывала на приз за лучший продакшн 2023-го по версии Media Football Awards (главная премия медиафутбола). Но награда досталась 2Drots – их контент менее разнообразный (чаще всего снимают челленджи), но собирает больше просмотров.

«Либо лигу смотрят и голосуют люди, которые не понимают, что такое продакшн и контент. Либо голосование проходит не без руки руководства лиги и эта премия – попытка не оставить в графе 2Drots значение «0 наград», – возмутился итогами Клепиков.

«Это все фарс. Сами себя наградили, попили бесплатное, сейчас очень ярко закажут себе бизнес-класс такси и поедут по домам или в караоке! Плохо спродюсированное «шоу», – добавил Азамат.

Даже казалось, что «Десятка» может снизить активность на ютубе. Но в 2024-м клуб запустил 15 новых форматов – кажется, такого разнообразия нет ни у кого в медиафутболе.

Мусагалиев – самая погруженная в медиафутбол суперзвезда. Ради команды отказался от «Однажды в России», спорит в комментах

Важная особенность «Десятки» – Азамат Мусагалиев. Приходил чтобы играть президента, стал настоящим руководителем, а в итоге клуб стал важным делом в его жизни. Это особенно впечатляет, есть знать контекст. Азамат – суперзвезда российского шоу-бизнеса, ему есть чем заняться вне медиафутбола. И все-таки он посвящает клубу очень много времени и даже жертвует карьерой.

● Мусагалиев – один из главных критиков медиафутбола. Он постоянно предлагает как улучшить Медиалигу. Например, придумал вводить мяч из аута ногами напротив штрафной площади – чтобы забивали чаще. Идею назвали Аут Азамата и опробуют в Кубке Надежды.

● Азамат залетает в комменты телеграм-каналов и даже отвечает подписчикам. Там он тоже критиковал Медиалигу.

● Мусагалиев приезжает на каждый матч, даже если игры проходят не в Москве. Если у ФК «10» большой выезд, «Камызяки» устраивают в городе концерт – были в Ташкенте и Минске, теперь едут с командой в Краснодар.

● Мусагалиев публикует ссылки на видео «Десятки» в своем телеграм-канале на 91 тысячу подписчиков. «Многие тут, наверное, негодуют от такого контента. Но мне это важно. Это стало частью моей жизни. Если неинтересно, то листайте дальше. А вообще это очень интересно!» – подписал Мусагалиев ролик про хавбека Шеру.

● Ради клуба Азамат отказывается от съемок. Мусагалиева больше не будет в одном из самых популярных шоу шоу ТНТ «Однажды в России». То самое, где Азамат играл роль зажравшегося мэра. Он был резидентом программы 10 лет, с момента ее основания.

● Мусагалиев лично договаривался с Сергеем Галицким о матче с «Краснодаром». Сначала Азамат написал сообщение, чтобы познакомиться. Потом рассказал, что у него тоже есть футбольный клуб и предложил матч. Спустя несколько месяцев переговоров Галицкий согласился.

«Для меня это одно из ярчайших событий в жизни. У меня ярких событий в жизни было много, но одно из них состоится 7 сентября» , – откровенничал Мусагалиев.

Посмотреть на «Десятку» можно будет уже сегодня – матч против «Краснодара» стартует в 19:00.

«Десятка» Мусагалиева сыграет с «Краснодаром»: Галицкий одобрил и предложил главный стадион

Телеграм-канал Ильи Ковалева

Фото: Winline Медиалига; ФК «10»