Азамат Мусагалиев: «У «Краснодара» будет боевой состав. Результат? Мы не считаем весельем 0:9 «Броуков» от «Оренбурга». Это наплевательское отношение к футболу и болельщикам»
«Обсуждалось, каким составом будет играть «Краснодар»? Поскольку матч будет проходить в паузе сборных, то, как озвучил Мурад Олегович (Мусаев, главный тренер «Краснодара» – Спортс), «Краснодар» будет играть основным составом без сборников.
У нас есть информация, сколько сборников приглашено из ФК «Краснодар» (в сборную вызваны Никита Кривцов и Данила Козлов – Спортс), и полагаем, что состав будет боевой.
Важен ли для нас результат или мы едем веселиться, как «Броуки» с «Оренбургом»? Мы не считаем весельем то, что было у «Броуков» с «Оренбургом» (в марте 2023 года «Оренбург» разгромил в товарищеском матче «БроукБойз» со счетом 9:0 – Спортс). Шогу вышел босиком. Это весело? Я считаю, это наплевательское отношение к футболу и болельщикам.
Весельем мы в принципе называем все, что сейчас происходит. Это изначально веселье в здоровом понимании этого слова. Фриковое понимание веселья мы не приемлем.
Изначально матч с клубом РПЛ против клуба Медиалиги – это уже что-то веселое, доброе и интересное, как сказал Галицкий. Мы делаем доброе дело – для нас, краснодарцев, тех, кто подключится к трансляции. Мы это делаем не для того, чтобы заработать себе какие-то баллы.
Для меня это одно из ярчайших событий в жизни. У меня ярких событий было много, и одно из них планирует состояться 7 сентября. Мы не обсуждали задачу на этот матч – в понимании футбола. Но для меня было бы глупо играть ради играть.
С точки зрения организации, если для краснодарцев и для тех, кто посетит этот матч, игра станет приятным досугом, для меня это уже победа», – сказал президент ФК «10» Азамат Мусагалиев.
Матч между «Краснодаром» и ФК «10» пройдет 7 сентября на главной арене «быков», начало – в 19:00 (мск).
ФК «10» – медийная команда продакшена Medium Quality, участвующая в Winline Медиалиге.
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