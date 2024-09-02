21 тысяча билетов продана на матч «Краснодар» – ФК «10». Медийный клуб впервые сыграет на главной арене «быков»

Болельщики активно покупают билеты на матч «Краснодар» – ФК «10»

Товарищеская игра между командами РПЛ и Winline Медиалиги пройдет 7 сентября на главной арене «быков», начало – в 19:00 (мск).

Нападающий «Десятки » Сергей Кутузов сообщил, что на матч уже продана 21 тысяча билетов.

Стадион «Краснодар» вмещает примерно 35 тысяч зрителей. В этом сезоне лучшая посещаемость арены была зафиксирована на игре с ЦСКА – 27 496 зрителей.

Медиафутбольные команды ранее никогда не играли на основном стадионе «Краснодара». В 2022 году на стадионе академии «быков» состоялись полуфиналы и финал второго сезона Медиалиги.

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