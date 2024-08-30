За толчок арбитра в живот на 6 матчей Кубка России дисквалифицирован тренер «БроукБойз» Григоренко
КДК РФС дисквалифицировал тренера «Броуков» Павла Григоренко на шесть матчей.
Тренер-аналитик медиафутбольной команды наказан за оскорбление и физическое воздействие на арбитра матча Фонбет Кубка России против «Химика» (0:1).
«Рассмотрели удаление тренера-аналитика «Броук Бойз» Павла Григоренко за толчок официального лица матча, главного арбитра, и ненормативную лексику в адрес официального лица.
Он присутствовал на заседании, принес свои извинения, в социальных сетях извинился перед судейской бригадой. В рапорте арбитра сказано, что Григоренко толкнул ладонью арбитра в живот.
КДК РФС решил дисквалифицировать Григоренко на шесть матчей Кубка России», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Мы против медиафутбола. Здесь РФС, детка». «Броуки» вылетели в 1/128 Кубка России – с издевками от фанатов «Химика»
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ТАСС
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