За толчок арбитра в живот на 6 матчей Кубка России дисквалифицирован тренер «БроукБойз» Григоренко

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Броуков» Павла Григоренко на шесть матчей.

Тренер-аналитик медиафутбольной команды наказан за оскорбление и физическое воздействие на арбитра матча Фонбет Кубка России против «Химика» (0:1).

«Рассмотрели удаление тренера-аналитика «Броук Бойз » Павла Григоренко за толчок официального лица матча, главного арбитра, и ненормативную лексику в адрес официального лица.

Он присутствовал на заседании, принес свои извинения, в социальных сетях извинился перед судейской бригадой. В рапорте арбитра сказано, что Григоренко толкнул ладонью арбитра в живот.

КДК РФС решил дисквалифицировать Григоренко на шесть матчей Кубка России», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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