Виталий Дьяков: «В «Ростове» несколько месяцев не платили, а потом разом дали столько, что я купил родителям квартиру и жене «мерседес»
Виталий Дьяков рассказал, на что потратил первые большие деньги.
– На что потратили первую крупную сумму?
– Ценю все то, что зарабатывал в «Локомотиве», но большие деньги я начал получать в «Ростове». Помню, когда там не платили несколько месяцев, а потом выдали зарплату за несколько месяцев вместе с подъемными, я разом получил столько денег, что смог купить родителям квартиру в Краснодаре, а жене – машину.
Хотя на тот момент она еще была моей девушкой, а не супругой. Но она бросила все и поехала со мной из Москвы в Ростов – я сделал такой жест и подарил ей белый красивый «мерседес».
Так что первые большие деньги потратил на папу, маму и будущую жену, ничего не купив себе. Жена ездила на машине, а у меня на тот момент даже не было прав, – сказал бывший защитник «Ростова», а ныне главный тренер «БроукБойз».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости