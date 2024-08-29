Виталий Дьяков: «В «Ростове» несколько месяцев не платили, а потом разом дали столько, что я купил родителям квартиру и жене «мерседес»

Виталий Дьяков рассказал, на что потратил первые большие деньги.

– На что потратили первую крупную сумму?

– Ценю все то, что зарабатывал в «Локомотиве», но большие деньги я начал получать в «Ростове ». Помню, когда там не платили несколько месяцев, а потом выдали зарплату за несколько месяцев вместе с подъемными, я разом получил столько денег, что смог купить родителям квартиру в Краснодаре, а жене – машину.

Хотя на тот момент она еще была моей девушкой, а не супругой. Но она бросила все и поехала со мной из Москвы в Ростов – я сделал такой жест и подарил ей белый красивый «мерседес».

Так что первые большие деньги потратил на папу, маму и будущую жену, ничего не купив себе. Жена ездила на машине, а у меня на тот момент даже не было прав, – сказал бывший защитник «Ростова», а ныне главный тренер «БроукБойз ».