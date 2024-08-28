«Упала мотивация после того, как выиграл Медиалигу? Это не Лига чемпионов. Не пытайся ####### там, где не получится». Райзен – Алишеру

Райзен жестко ответил на высказывание Алишера

«Алишер, это команда «БроукБойз ». И ты, Алишер Рахимов , игрок этой команды. Ты не можешь быть больше клуба. Фразу, что у тебя упала мотивация, увидит тренер. И вероятность того, что ты сыграешь с «Родиной Медиа», резко стремится к нулю.

##### (Зачем) нам нужен немотивированный игрок? Ты думаешь, что если будешь саботировать тренировки и нормальную игру, то мы тебя отпустим в ФК «10», который заплатят 200 тысяч? ### ##### (Ничего подобного).

Мы тебя не отпустим, пока ты не отыграешь весь контракт. Я прекрасно помню все, что ты мне говорил. Футболист, который хочет в проффутбол говорит, что у него упала мотивация. Каждый профессиональный тренер это увидит – ### ты с этой логикой куда-то попадешь.

То есть у человека, который весь год только и говорил о том, что хочет в проффутбол, упала мотивация после того, как он выиграл медийную футбольную лигу? Это не Лига чемпионов и не Кубок России.

Ты после матча в РПЛ, если случайно выиграешь, получается, карьеру закончишь? Последнее дело играть с такими как мы в такие игры. Я тебя выкупаю лучше любого другого. Не пытайся ####### (обмануть) там, где не получится», – сказал президент «Броуков».

Ранее Алишер пожаловался , что потерял мотивацию после победы в 5-м сезоне Winline Медиалиги и попросил повысить зарплату до 200 тысяч рублей.