Эрикйано вернулся в «БроукБойз». Его выгнали из клуба 2 года назад
Эрикйано вернулся в «БроукБойз».
Полузащитник уже тренируется с командой и внесен в заявку на сезон Winline Кубка Лиги.
По словам Эрикйано, он регулярно общался с Райзеном по поводу возможного возвращения в «БроукБойз», однако против этого был предыдущий тренерский штаб.
Эрикйано уже играл за «Броуков» в 2022 году. Его выгнали после аплодисментов на командном собрании, на котором объявили об уходе Игоря Звездина с поста главного тренера.
Эрикйано известен по выступлениям за 2Drots, «Амкал», Basement, «Дружину» и FC Bus.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «БроукБойз»
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