Эрикйано вернулся в «БроукБойз». Его выгнали из клуба 2 года назад

Эрикйано вернулся в «БроукБойз».

Полузащитник уже тренируется с командой и внесен в заявку на сезон Winline Кубка Лиги.

По словам Эрикйано, он регулярно общался с Райзеном по поводу возможного возвращения в «БроукБойз », однако против этого был предыдущий тренерский штаб.

Эрикйано уже играл за «Броуков» в 2022 году. Его выгнали после аплодисментов на командном собрании, на котором объявили об уходе Игоря Звездина с поста главного тренера.

Эрикйано известен по выступлениям за 2Drots, «Амкал », Basement , «Дружину» и FC Bus.

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