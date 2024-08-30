«Броуки» и «Родина Медиа» открывают сезон Кубка Медиалиги
В матче открытия Winline Кубка Медиалиги сыграют «БроукБойз» и «Родина Медиа».
Кубок Медиалиги
«БроукБойз» – «Родина Медиа». Начало – в 18:00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Амкал» и 2Drots сыграют 1 сентября в «Лужниках». Расписание 1-го тура Кубка Медиалиги
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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