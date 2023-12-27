Кузнецов о поражении от «Эгриси»: «При всем уважении, сыграй мы еще 10 игр, они ни разу не выиграют у нас. Даже вничью не сыграют»

Дмитрий Кузнецов высказался о вылете в 1/4 финала Winline Медиалиги от «Эгриси».

«Мне нравится играть в плей-офф. Вообще сказка. Это ответственность. У тебя нет права на ошибку. Хотя, если бы игралась серия из двух игр, было бы правильней. Всегда одну игру можно зацепить. С любым соперником. Что с нами и произошло.

При всем уважении к « ». Мы еще сыграем 10 игр, они ни разу не выиграют у нас. Даже вничью не сыграют.

Давайте возьмем эту игру. Судья чистейший пенальти на не поставил. А потом я читаю комментарии Алана Гатагова, что смена судейского корпуса приведет к тому, что судьи будут помогать грандам. Они разве помогали? Они нас убивали просто», – рассказал главный тренер 2Drots.

Напомним, 2Drots вылетели в четвертьфинале четвертого сезона , проиграв «Эгриси» , и впервые не вышли в финал МФЛ.