Кузнецов о поражении от «Эгриси»: «При всем уважении, сыграй мы еще 10 игр, они ни разу не выиграют у нас. Даже вничью не сыграют»
Дмитрий Кузнецов высказался о вылете в 1/4 финала Winline Медиалиги от «Эгриси».
«Мне нравится играть в плей-офф. Вообще сказка. Это ответственность. У тебя нет права на ошибку. Хотя, если бы игралась серия из двух игр, было бы правильней. Всегда одну игру можно зацепить. С любым соперником. Что с нами и произошло.
При всем уважении к «Эгриси». Мы еще сыграем 10 игр, они ни разу не выиграют у нас. Даже вничью не сыграют.
Давайте возьмем эту игру. Судья чистейший пенальти на Стиле не поставил. А потом я читаю комментарии Алана Гатагова, что смена судейского корпуса приведет к тому, что судьи будут помогать грандам. Они разве помогали? Они нас убивали просто», – рассказал главный тренер 2Drots.
Напомним, 2Drots вылетели в четвертьфинале четвертого сезона Медиалиги, проиграв «Эгриси» Василия Уткина, и впервые не вышли в финал МФЛ.