«Люди вбрасывают, чтобы набрать популярность. ##### у них не получится». Кузнецов о слухах вокруг перехода в «Енисей»

Теги Первая лига Енисей Дмитрий Кузнецов брань 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов недоволен количеством слухов о предложении «Енисея».

– Подливают ######. Пусть говорят, что хотят. Мне главное Карпа [инсайдера Ивана Карпова] ######## этого. Люди, которые ##### (ничего) не понимают, вбрасывают, чтобы набрать популярность какую-то. ##### (Ничего) у них не получится.

– Он все вбрасывает. И про зарплаты, и про контракты...

– Откуда? Они ##### (ничего) не знают.

– Ну, это вообще не те цифры, которые они называют.

– У меня, если честно, возникает ощущение, что меня либо кто-то сливает, либо телефон у меня слушают. Но если бы телефон слушали... Там цифры не сходятся, – сказал главный тренер 2D.

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6 комментариев
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Да кому ты ##### нужен?
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Совсем Дима деградировал.
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Кому ты нужен
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Зачем эта выскочка Енисею? Нормальный, уважающий себя и клуб такие комментарии давать не будет , такое ощущение что Енисей использует для того чтобы выбить у дротов контракт пожирнее. А новый директор всё пытается уговорить эту выскочку.. Зачем? Как будто других вариантов нет.
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О, новости #####лиги подъехали.
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Зашел написать комментарий, что мне абсолютно, <матерное слово начинается на «б»>, <матерное слово начинается на «п»>, на этого персонажа и новости с ним связанные.
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