«Люди вбрасывают, чтобы набрать популярность. ##### у них не получится». Кузнецов о слухах вокруг перехода в «Енисей»

Дмитрий Кузнецов недоволен количеством слухов о предложении «Енисея».

– Подливают ######. Пусть говорят, что хотят. Мне главное Карпа [инсайдера Ивана Карпова] ######## этого. Люди, которые ##### (ничего) не понимают, вбрасывают, чтобы набрать популярность какую-то. ##### (Ничего) у них не получится.

– Он все вбрасывает. И про зарплаты, и про контракты...

– Откуда? Они ##### (ничего) не знают.

– Ну, это вообще не те цифры, которые они называют.

– У меня, если честно, возникает ощущение, что меня либо кто-то сливает, либо телефон у меня слушают. Но если бы телефон слушали... Там цифры не сходятся, – сказал главный тренер 2D.