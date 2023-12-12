«Если слова про РПЛ правда, Кузнецов согласится возглавить «Енисей». Он все выиграл с 2Drots». Чепурин о тренере

Павел Чепурин поделился мнением, согласится ли Дмитрий Кузнецов принять «Енисей».

Ранее появилась информация, что красноярский клуб готов предложить главному тренеру 2Drots зарплату 500 тысяч рублей в месяц.

«Для Дмитрия Викторовича это был бы интереснейший вызов. Если все, что говорят о « », правда – про амбиции выхода в , полное доверие тренеру в части формирования состава и прочее – то, думаю, он согласится. С 2Drots он выиграл уже вообще все. Дмитрий Викторович – человек амбициозный. Новые вызовы он ищет всегда, всегда их принимает. Думаю, даже деньгами здесь будет сложно переубедить Кузнецова, если только разница не будет в разы.

Для 2Drots это будет серьезнейшее потрясение. Последним и, наверное, единственным таким шоком пока является уход Кутуза, от которого «дроты» очень долго оклемывались: как долго себя искал Гаучо, сколько нападающих они попробовали на этой позиции. И до сих пор, кажется, все не то.

А как команда справится с уходом главного тренера – это интереснейшая интрига, за которой будет любопытно наблюдать. Без Кузнецова команда может повалиться, как когда-то «Амкал» без Зубко. Новому же тренеру будет дико тяжело – как и любому человеку, приходящему на место успешного предшественника.

Поэтому в интересах 2Drots как можно скорее прийти к определенности: если и состоится уход Кузнецова, то лучше сейчас – в длинную зимнюю паузу, когда новый тренер сможет полноценно подготовиться с командой к сезону», – сказал вратарь « » и футбольный комментатор в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.