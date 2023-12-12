«Если слова про РПЛ правда, Кузнецов согласится возглавить «Енисей». Он все выиграл с 2Drots». Чепурин о тренере

Теги премьер-лига Россия Первая лига Енисей Sports.ru Дмитрий Кузнецов Эгриси 2Drots Winline Медиалига «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Павел Чепурин поделился мнением, согласится ли Дмитрий Кузнецов принять «Енисей».

Ранее появилась информация, что красноярский клуб готов предложить главному тренеру 2Drots зарплату 500 тысяч рублей в месяц.

«Для Дмитрия Викторовича это был бы интереснейший вызов. Если все, что говорят о «Енисее», правда – про амбиции выхода в РПЛ, полное доверие тренеру в части формирования состава и прочее – то, думаю, он согласится. С 2Drots он выиграл уже вообще все. Дмитрий Викторович – человек амбициозный. Новые вызовы он ищет всегда, всегда их принимает. Думаю, даже деньгами здесь будет сложно переубедить Кузнецова, если только разница не будет в разы.

Для 2Drots это будет серьезнейшее потрясение. Последним и, наверное, единственным таким шоком пока является уход Кутуза, от которого «дроты» очень долго оклемывались: как долго себя искал Гаучо, сколько нападающих они попробовали на этой позиции. И до сих пор, кажется, все не то.

А как команда справится с уходом главного тренера – это интереснейшая интрига, за которой будет любопытно наблюдать. Без Кузнецова команда может повалиться, как когда-то «Амкал» без Зубко. Новому же тренеру будет дико тяжело – как и любому человеку, приходящему на место успешного предшественника. 

Поэтому в интересах 2Drots как можно скорее прийти к определенности: если и состоится уход Кузнецова, то лучше сейчас – в длинную зимнюю паузу, когда новый тренер сможет полноценно подготовиться с командой к сезону», – сказал вратарь «Эгриси» и футбольный комментатор в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

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2 комментария
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не понимаю, смысл Енисею предлагать работу тренеру , который тренеру недофутболистов , которые играют ради денег, и хайпа?
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