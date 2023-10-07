2Drots вылетели в четвертьфинале Медиалиги, проиграв «Эгриси» Уткина. «Дроты» впервые не дошли до финала
2Drots проиграли в четвертьфинале Winline Медиалиги.
Матч с «Эгриси» завершился нулевой ничьей, в серии буллиталити (микс из пенальти и буллитов) победу одержала команда Василия Уткина.
Ранее 2Drots никогда не вылетали на столь ранней стадии турнира.
В первом сезоне 2Drots завоевали золотые медали Медиалиги, обыграв в финале Basement (4:0).
Во втором сезоне команда победила в решающем матче «Родину Медиа» (3:1 по буллиталити).
В третьем сезоне «дроты» уступили в финале «Родине Медиа» (1:3) и впервые не выиграли турнир.
...
Медиалига основана год назад
В следующем году ждём Эгриси в кубке России.
И да - я негативно отношусь к медиалиге, но давно слежу за Эгриси и неравнодушен к команде. У ребят сказка сейчас. И я могу их понять!