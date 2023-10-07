2Drots вылетели в четвертьфинале Медиалиги, проиграв «Эгриси» Уткина. «Дроты» впервые не дошли до финала

Теги премьер-лига Россия Эгриси 2Drots Winline Медиалига результаты Медиафутбол

2Drots проиграли в четвертьфинале Winline Медиалиги.

Матч с «Эгриси» завершился нулевой ничьей, в серии буллиталити (микс из пенальти и буллитов) победу одержала команда Василия Уткина.

Ранее 2Drots никогда не вылетали на столь ранней стадии турнира.

В первом сезоне 2Drots завоевали золотые медали Медиалиги, обыграв в финале Basement (4:0).

Во втором сезоне команда победила в решающем матче «Родину Медиа» (3:1 по буллиталити).

В третьем сезоне «дроты» уступили в финале «Родине Медиа» (1:3) и впервые не выиграли турнир.

33 комментария

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Зубы Дзюбы
Очень важная новость (нет)
+70
-17
+53
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Антиглор17
Буква Ю
+45
-4
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Куколд24
Из этой помойки разве можно вылететь? А куда
+44
-5
+39
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jjeka
"Впервые в истории Медиалиги"
...
Медиалига основана год назад
+29
-3
+26
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Phoebe
Поздравляю Васю Уткина и Ко!
В следующем году ждём Эгриси в кубке России.
И да - я негативно отношусь к медиалиге, но давно слежу за Эгриси и неравнодушен к команде. У ребят сказка сейчас. И я могу их понять!
+33
-10
+23
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DimaPudge
Ответ Phoebe
Поздравляю Васю Уткина и Ко! В следующем году ждём Эгриси в кубке России. И да - я негативно отношусь к медиалиге, но давно слежу за Эгриси и неравнодушен к команде. У ребят сказка сейчас. И я могу их понять!
А в чем негатив то? Типы мяч пинают за копейки, транслируют в Ютуб и не берут бабки из бюджета очередного региона с бедными пенсионерами. В чем бл*** ненависть заключается?
+27
-6
+21
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Last avenger
буллиталити это что-то из нового мортал комбата?
+11
-1
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Сasual
Ответ Зубы Дзюбы
Очень важная новость (нет)
Очень важный комментарий (нет)
+24
-14
+10
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УБИК
Ответ Куколд24
Из этой помойки разве можно вылететь? А куда
В путь регионов кубка России
+9
-1
+8
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космонавт на дереве
столько людей написали как им всё-равно на медиалигу
+9
-2
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nPege/IKuH
неужели, кому-то не пох..???
+11
-6
+5
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vincere
Как жаль.. как жаль, что всем п***й.
+9
-5
+4
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Мукунку хороший
ЗаDrots
+4
0
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Ваня Кассирский
Местные куколды привыкли жрать рпл и почему-то из бесит медиалига, бедненькие
+4
0
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DimaPudge
Всем пойух, но трансляцию смотрело на Ютубе больше 120к людей одновременно. Мб эти местные эксперты, просто и не эксперты вовсе? Никогда такого не было и вот опять. Ну зачем писать, свое никчемное мнение, если ты не в теме?
+10
-7
+3
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Go-go-love
Перестаньте выкладывать новости про этих недофутболистов. Кому интересно, пусть на специализированных ветках читают.
+4
-1
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maxatma gandi
Поздравления Вячеславычу!
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dereds
Лучше бы писали новости про чемпионат Московской обл
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IlyaGrain
У Васи Уткина праздник !))
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Стахович
Василий гуляет
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ancifer2
Ответ DimaPudge
А в чем негатив то? Типы мяч пинают за копейки, транслируют в Ютуб и не берут бабки из бюджета очередного региона с бедными пенсионерами. В чем бл*** ненависть заключается?
негатив и ненависть - разные вещи)) я предположу, что тот, кто серьезно относится к профессиональному футболу, не будет доволен, что допустим от РПЛ людей отвлекает вот это вот все. ну и постоянные попытки (заведомо несостоятельные) сравнить медиаигроков с игроками сборной России любви также не прибавляет
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chuqi89
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Ха ха ,
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Aleksandr Dubovik
Ответ DimaPudge
А в чем негатив то? Типы мяч пинают за копейки, транслируют в Ютуб и не берут бабки из бюджета очередного региона с бедными пенсионерами. В чем бл*** ненависть заключается?
То, что у местных юзеров подгорает от Медиалиги, хотя смотрю их третий сезон, и вполне интересно
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Hi Hi
Ответ Куколд24
Из этой помойки разве можно вылететь? А куда
Туда же, куда и вылетают с плей офф ЛЧ
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chuqi89
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ха ха , как бы по ….была , но ха ха
0
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