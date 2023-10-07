2Drots вылетели в четвертьфинале Медиалиги, проиграв «Эгриси» Уткина. «Дроты» впервые не дошли до финала

2Drots проиграли в четвертьфинале Winline Медиалиги.

Матч с « » завершился нулевой ничьей, в серии буллиталити (микс из пенальти и буллитов) победу одержала команда Василия Уткина.

Ранее 2Drots никогда не вылетали на столь ранней стадии турнира.

В первом сезоне 2Drots завоевали золотые медали , обыграв в финале Basement (4:0).

Во втором сезоне команда победила в решающем матче «Родину Медиа» (3:1 по буллиталити).

В третьем сезоне «дроты» уступили в финале «Родине Медиа» (1:3) и впервые не выиграли турнир.