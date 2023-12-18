«Скорее всего поменяют судейский корпус». Алан Гатагов о Медиалиге

Алан Гатагов рассказал, что в Winline Медиалиге поменяют судей.

«Я хотел бы, чтобы те судьи, которые сейчас работают в МФЛ, чтобы они тоже оставались.

Есть инсайд, что судейский корпус скорее всего поменяют. Это не очень правильно, потому что тогда будут тащить гранды», – высказался руководитель FC Bus.

Алан Гатагов тренировал FC Bus, но после сезона Медиалиги стал руководителем клуба, а пост главного тренера занял экс-наставник «Амкала» Виктор Миллер.