«Семейная проблема. Менять родных на работу – потом буду корить себя, если что-то случится». Кузнецов о преграде для перехода в «Енисей»
Дмитрий Кузнецов рассказал, что является преградой для перехода в «Енисей».
«Еще нет никакого решения. Дэдлайн, который озвучивали [27 декабря], соответствует действительности. Ждем среду.
Должен произойти разговор с «Енисеем». Есть одна преграда – это семейная проблема. Это самое главное условие мое, которое меня останавливает.
Меня родных на деньги и работу... Потом будет переживать и корить себя, если что-то случится», – рассказал главный тренер 2Drots.
Ранее журналист Иван Карпов рассказывал, что Кузнецов не хочет покидать Москву, потому что у него находился на иждивении пожилой отец.
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