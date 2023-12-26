«Семейная проблема. Менять родных на работу – потом буду корить себя, если что-то случится». Кузнецов о преграде для перехода в «Енисей»

Дмитрий Кузнецов рассказал, что является преградой для перехода в «Енисей».

«Еще нет никакого решения. Дэдлайн, который озвучивали [27 декабря], соответствует действительности. Ждем среду.

Должен произойти разговор с «Енисеем». Есть одна преграда – это семейная проблема. Это самое главное условие мое, которое меня останавливает.

Меня родных на деньги и работу... Потом будет переживать и корить себя, если что-то случится», – рассказал главный тренер 2Drots.

Ранее журналист Иван Карпов рассказывал, что Кузнецов не хочет покидать Москву, потому что у него находился на иждивении пожилой отец.

«Енисей» переманивает главного тренера 2Drots. Обещают 500 тысяч в месяц, будет готовить команду для выхода в РПЛ