«После 10 минут игры Личка сказал: «Все! Меняемся, не могу». А я даже не устал, хотел еще поиграть». Тренер 2D Кузнецов о своей игре в матче с «Динамо»

Теги премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Дмитрий Кузнецов Марцел Личка 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов хотел сыграть больше времени в матче «Динамо» – 2Drots.

В товарищеском матче «Динамо» – 2Drots в начале игры на поле вышли главные тренеры команд: Кузнецов и Личка. Оба сыграли 10 минут.

«Эмоции, конечно, перехлестывали. Но когда прошло 10 минут, а Личка схватил мяч, хотелось сказать: «Ты что хватаешь?»

Он сказал: «Все! Меняемся, не могу». А я даже не устал. Для меня 10 минут просто пролетело, хотя договаривались изначально на 5 минут.

В итоге прошло 10, я говорю: «Давай еще поиграем». Но там уже Бала должен был выйти», – сказал главный тренер 2D.

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1 комментарий
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Личка хотя бы активность на поле проявлял, а не просто на одном месте стоял, как Кузнецов. Так и целый матч мог отыграть.
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