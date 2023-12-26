«После 10 минут игры Личка сказал: «Все! Меняемся, не могу». А я даже не устал, хотел еще поиграть». Тренер 2D Кузнецов о своей игре в матче с «Динамо»

Дмитрий Кузнецов хотел сыграть больше времени в матче «Динамо» – 2Drots.

В товарищеском матче «Динамо» – 2Drots в начале игры на поле вышли главные тренеры команд: Кузнецов и Личка. Оба сыграли 10 минут.

«Эмоции, конечно, перехлестывали. Но когда прошло 10 минут, а Личка схватил мяч, хотелось сказать: «Ты что хватаешь?»

Он сказал: «Все! Меняемся, не могу». А я даже не устал. Для меня 10 минут просто пролетело, хотя договаривались изначально на 5 минут.

В итоге прошло 10, я говорю: «Давай еще поиграем». Но там уже Бала должен был выйти», – сказал главный тренер 2D.

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