«После 10 минут игры Личка сказал: «Все! Меняемся, не могу». А я даже не устал, хотел еще поиграть». Тренер 2D Кузнецов о своей игре в матче с «Динамо»
Дмитрий Кузнецов хотел сыграть больше времени в матче «Динамо» – 2Drots.
В товарищеском матче «Динамо» – 2Drots в начале игры на поле вышли главные тренеры команд: Кузнецов и Личка. Оба сыграли 10 минут.
«Эмоции, конечно, перехлестывали. Но когда прошло 10 минут, а Личка схватил мяч, хотелось сказать: «Ты что хватаешь?»
Он сказал: «Все! Меняемся, не могу». А я даже не устал. Для меня 10 минут просто пролетело, хотя договаривались изначально на 5 минут.
В итоге прошло 10, я говорю: «Давай еще поиграем». Но там уже Бала должен был выйти», – сказал главный тренер 2D.
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