Кузнецов будет штрафовать игроков 2Drots за лишний вес после новогодних праздников: «Дополнительная нагрузка на них не действует»

Теги Дмитрий Кузнецов деньги 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Игроки 2Drots будут выплачивать штрафы за лишний вес после новогодних праздников.

– Уходим в отпуск до 8 января. Проведем взвешивания, посмотрим, как едят за новогодним столом в праздники. Будем штрафовать за лишний вес.

– Штраф будет выражаться в деньгах или дополнительных физических нагрузках?

– Нет, они не понимают дополнительную нагрузку. Они понимают, когда штрафуется материально. Это самое оптимальное наказание, которое действует.

– Как думаете, сколько человек придет с лишним весом?

– Все (смеется). Я бы не хотел так думать, но думаю, что придут. Никто же не отменял праздники и вкусную еду. Главное, чтобы не больше двух килограмм, – сказал главный тренер 2D.

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