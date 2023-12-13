«За 10 минут он показал, что он лучший в нашей команде был». Акинфеев об игре Карвальо в матче ЦСКА – 2Drots

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Даниэл Карвальо 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Игорь Акинфеев оценил игру Даниэла Карвальо в матче ЦСКА – 2Drots.

Армейцы проиграли клубу Winline Медиалиги (1:2) в товарищеском матче в марте 2023 года.

40-летний Карвальо вышел на поле на 76-й минуте.

«Встреча с Карвальо прошла хорошо. Правда, он уже не тот (смеется). Ну, ничего, по той игре он за 10 минут показал, что он лучший в нашей команде был.

В раздевалке мы с ним пообщались, вспомнили былые моменты. У нас много не было времени, 15-20 минут поговорили и пожелали друг другу удачи», – сказал вратарь ЦСКА.

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