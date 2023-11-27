«Если Дзагоев будет здоров – он нас усилит». Главный тренер 2Drots Кузнецов о завершении карьеры экс-хавбеком ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Алан Дзагоев Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов рассказал, пригласил бы он Алана Дзагоева в 2Drots.

Дзагоев закончил карьеру. Вам, как человеку, который был в системе ЦСКА, было бы интересно увидеть его в 2Drots?

– В первую очередь нужно его желание попасть в Медиалигу. Должно же быть какое-то продолжение карьеры, или он вообще закончил.

Я слышал, что у него травма тяжелая. Думаю, что ему надо сначала выздороветь, потом будем разговаривать.

– Если ли с ним контакт?

– Его контакты найти не тяжело, можно позвонить и узнать.

– Он вас усилит?

– Если будет здоров – конечно, усилит. Он еще полон сил, может помочь любой команде, – сказал главный тренер 2Drots.

Алан Дзагоев закончил карьеру в 33 года. Экс-игрок ЦСКА решил уйти из футбола в связи с травмами.

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16 комментариев

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Andrey Saint-P
Уважаемый Sports, пожалуйста, сделайте отдельный раздел для медиадна. Новости от этих токсичных любителей никакого отношения к разделу «футбол» не имеют
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RG26
Ответ JBa
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Вы настраиваете себе ленту, чтобы следить за футбольными новостями и аналитикой, а вместе с этим получаете каких-то Сибскан, комментарии каких-то Жек и Некитов и не интересующие Вас высокие материи от навязчиво рекламируемого Егорова. Разочарование вполне понятно. Тем более, если это такой значимый и популярный раздел, то незачем ему делить место с каким-то Гвардиолой, Клоппом и иными Ювентусами, не так ли?
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Дядя ТУРА
да больно нужны вы ему) какого же высого мнения о себе недофутболисты из медиалиги
+10
-4
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Olga.t
Ответ JBa
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Всего делов, создать отдельный раздел для "проходящих мимо" любителей медиа- футбола. Нормальное предложение..
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RG26
Ответ JBa
не так. разрыв от Ювентуса до Ливерпуля примерно такой же, как и от медиафутбола до РПЛ так что если вас Ювентус устраивает, то и тут потЕрпите
Ювентус - один из нынешних лидеров итальянского футбола, Ливерпуль - один из лидеров английского футбола, медиалига - лидер по просмотрам у пубертата, фанатеющего от мата, провокационного поведения и низкопробного футбола. Если и есть целевая аудитория, то многие к ней не относятся и хотели бы от этого дистанцироваться. К Ювентусу и Ливерпулю в равной степени равнодушен - они были приведены лишь в качестве примера того, что относится к футболу как виду спорта, а не как к попытке самовыражения недоблогеров.
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Stilet525
Был бы он здоров, то усилил бы любой клуб РПЛ.
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ezheloko
Если б он был здоров, он бы и ЦСКА усилил)
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ЦСКА УСБ
Было бы прикольно посмотреть на Дзагоева там, тем более это вполне реально тренировать и играть.
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Птюч, Ёж.
Ответ Andrey Saint-P
Уважаемый Sports, пожалуйста, сделайте отдельный раздел для медиадна. Новости от этих токсичных любителей никакого отношения к разделу «футбол» не имеют
здесь много чего не имеет к футболу. например новости из инстаграма.
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RG26
Ответ JBa
ничего себе сколько злости. ты бы её в жизни выплёскивал, а не у мамы за компьютером почему не жалуешься, что на главной странице есть что-то кроме твоего любимого футбольчика? мы с удовольствием послушаем и посмеёмся
Думал с адекватным человеком общаюсь, снова ошибся. Что ж, на спортс это не в первый раз - пора бы уже привыкнуть)
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JBa
Ответ RG26
Думал с адекватным человеком общаюсь, снова ошибся. Что ж, на спортс это не в первый раз - пора бы уже привыкнуть)
понятно. когда человеку ответить нечего, он примерно как ты и начинает сливаться
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ezheloko
Ответ Andrey Saint-P
Уважаемый Sports, пожалуйста, сделайте отдельный раздел для медиадна. Новости от этих токсичных любителей никакого отношения к разделу «футбол» не имеют
В этой новости один из легенд российского футбола и ЦСКА Дмитрий Кузнецов говорит про одного из самых видных российских футболистов последнего времени. И вы говорите, что это никак не связано с футболом? ))
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