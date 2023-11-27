«Если Дзагоев будет здоров – он нас усилит». Главный тренер 2Drots Кузнецов о завершении карьеры экс-хавбеком ЦСКА

Дмитрий Кузнецов рассказал, пригласил бы он Алана Дзагоева в 2Drots.

– Дзагоев закончил карьеру. Вам, как человеку, который был в системе ЦСКА, было бы интересно увидеть его в 2Drots?



– В первую очередь нужно его желание попасть в Медиалигу. Должно же быть какое-то продолжение карьеры, или он вообще закончил.

Я слышал, что у него травма тяжелая. Думаю, что ему надо сначала выздороветь, потом будем разговаривать.

– Если ли с ним контакт?

– Его контакты найти не тяжело, можно позвонить и узнать.

– Он вас усилит?

– Если будет здоров – конечно, усилит. Он еще полон сил, может помочь любой команде, – сказал главный тренер 2Drots.

Алан Дзагоев закончил карьеру в 33 года. Экс-игрок ЦСКА решил уйти из футбола в связи с травмами.