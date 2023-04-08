Акинфеев о матче ЦСКА – 2Drots: «Сколько угодно пускай говорят, что это какая-то помойка. Это футбол в первую очередь»

Игорь Акинфеев высказался о Winline Медиалиге и матче ЦСКА – 2Drots

«Есть куча людей, которые не любят Медиалигу. Куча людей, которые болеют, переживают, любят. Это футбол. Пускай это будет Медиалига, пускай они выбегают, дерутся, орут, делают какое-то свое шоу. Это футбол в первую очередь. И если бы не было футбола, думаю, что на игру с 2Drots не пришло бы 15 тысяч зрителей.

Сколько угодно пускай говорят, что это какая-то помойка, еще что-то. Люди пришли, получили заряд эмоций. Пришли наши болельщики, которые давно не ходили. Пускай они не получили того результата, которого они хотели, но я думаю, что они выпустили те эмоции, которые они тоже давно не получали на стадионе.

Наверное, именно в этом матче, сейчас многие, наверное, тоже скажут, я защищаю, именно результат был неважен. Понятно, в каждой игре ты должен выигрывать, но по самой атмосфере, по тому антуражу то, что было и по шоу это было великолепно, как мне кажется.

Со скамейки гениально вообще смотрелось. Когда ты не играешь в этом матче, со скамейки смотрится все идеально и классно, и когда голов ты не пропускаешь от Медиалиги. Вообще супер. Слава Тороп где? (смеется)», – заявил капитан ЦСКА.