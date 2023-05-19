«Если бы мы сыграли с ЦСКА 10 раз, то в 90% случаев была бы победа соперника». Капитан 2Drots Эдамс о матче

Капитан 2Drots Эдамс объяснил победу над ЦСКА тем, что «так звезды в небе сошлись».

В марте чемпион обыграл ЦСКА в товарищеском матче на « » (2:1).

– С кем бы хотели сыграть в Кубке России?

– Конечно, мы хотели бы сыграть с командой РПЛ, либо . Потому что в прошлом году мы играли с ивановским « », который вроде как приближался по уровню к командам ФНЛ.

– По силам ли обыгрывать команды РПЛ?

– Если бы мы играли с не один раз, а 10, то в 90 процентах матчей была бы победа соперника. Все это понимают, все это признают. Мы проделали хорошую работу к матчу. Так звезды в небе сошлись, что мы обыграли ЦСКА.

Что касается побед над командами РПЛ: взгляните на « », который в какой-то момент боролся чуть ли не за выживание в ФНЛ, а в итоге обыгрывал команды .

– Какие задачи у вас на новый розыгрыш Кубка?

– Как и у любой команды: сыграть как можно больше матчей, побежать в них. Сыграть на большой арене, на которой, возможно, мы еще не играли. Собрать как можно больше зрителей. Подтвердить, что медиакоманды тоже имеют в футболе какую-то частичку.

– В Кубке будут принимать участие три медийные команды, но пока подтвердили только вашу. Как ты считаешь, кто из медиакоманд должен быть в турнире?

– Думаю, это мы, « » и команда, которая выиграет , либо Медиалигу. В целом, мне без разницы. Был разговор о восьми медийных командах в Кубке, как по мне, это ерунда полнейшая, – сказал .