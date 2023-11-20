Некит: «Спартак», Федун, предлагаю сыграть с 2Drots – битва за народную команду. Не за медиафутбольную, а всероссийскую»

Теги Спартак ЦСКА Леонид Федун премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Winline Медиалига Некит 2Drots Медиафутбол

Некит предложил провести товарищеский матч «Спартак» – 2Drots.

– «Динамо» – топ, ЦСКА – топ. Но есть что-то повыше. Допустим, «Спартак».

– Это в твоих личных суждениях?

– Ну, это народная команда.

– Я бы так недооценивал ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Зенит». Все команды – молодцы.

– Готов ли ты кинуть «Спартаку» вызов?

– Уважаемый «Спартак», Леонид Федун...

– Его уже нет.

– Остались связи 100%! Предлагаю сыграть матч – битву за народную команду. Не за медиафутбольную, а за всероссийскую. Уверен, что мы сможем забить полный стадион, сделать праздник для болельщиков разных поколений. Сразится старое и новое поколение народной команды.

Они не хотят отдавать этот статус. Это надо доказать на футбольном поле, а не в телеграм-каналах – пальчиками все умеют воевать, давайте сразимся на поле. Промес, I’m ready, let’s go! – сказал президент 2Drots.

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18 комментариев

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Бюрофакс Барселоны
Как убрать медиафутбольные новости из раздела Футбол?
+30
0
+30
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Кан и Баллак сидят в баре
Уже тошнит от этих понтов. Представляю если б они Динамо,которому до звезды матч был, обыграли... Уже Месси,Роналду и ко бы вызовы бросали. Классный матч был бы:
- Неймар пасует на Холланда, но передачу перехватывают Тулуп,Стульчак и Орк.
+13
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+13
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zip13
Как же .....л этот не до футбол
+3
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+3
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Topordo
Совсем дурачок, этот никит
+3
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spartak-v
А может еще ежегодно победитель Суперкубка России с вами играть будет? Ну чтобы уж наверняка убедиться, что вы best of the best.
+2
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Артем Гладских
Ответ Бюрофакс Барселоны
Как убрать медиафутбольные новости из раздела Футбол?
да вот у меня такой же вопрос. .
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Spartakus1984
Хаха,про статус пишет какой-то, зачем Спартак должен доказывать каким то клоунам из медиафутбола??
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Wiley Fox
Мерзкий винлайн везде свое говно пиарит
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Кирилл
Ответ spartak-v
А может еще ежегодно победитель Суперкубка России с вами играть будет? Ну чтобы уж наверняка убедиться, что вы best of the best.
Зачем так просто - надо сделать отдельный турнир по сезону за право сыграть с ними, такими «суперзвездами» )
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Владимир Дмитриев
товарищ наверное не следит за движением в мире футбола. Федун то причем?
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Неизвестно Неизвестный
Они там походу с бражкой не шутят))
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Артем Гладских
С ними что, все футбольные клубы России должны сыграть?
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Денис Ширинов
Кто это и почему мелькает у меня в ленте?
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Артем Гладских
надо сказать что 2drots слишком много пантуються. Я бы сказал другим словом , но правила сайта не позволяют.
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Anthony Wrynn
ну и? ну победите ну и? За вас болеют в основном школьники, которым нравятся как ругаются и орут и берут с этого пример, ибо мозгов много этим заниматься не надо.
Все равно по популярности и уровню болельщиков популярной командой будет из РПЛ. Как дети маленькие, которые перед девочками хотят письки мерить у кого больше
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Aleksey Yashin
"Это надо доказать на футбольном поле, а не в телеграм-каналах – пальчиками все умеют воевать"

Каждому дураку, который считает что умеет играть в футбол, надо доказывать?
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Артем Гладских
Зачем нам нефутбольные новости в разделе футбола? Не люблю медиалигу, играют только за деньги.
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Сергей Пичугин
При всем уважении к юным любителям медиафутбола, 2дротс - не имеет отношения к профессиональному футболу. Пусть тешат себя выдуманным ими же статусом "Народная команда" и пиарятся за счет профиков. Криминала в этом нет)
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