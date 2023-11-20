Некит: «Спартак», Федун, предлагаю сыграть с 2Drots – битва за народную команду. Не за медиафутбольную, а всероссийскую»

Некит предложил провести товарищеский матч «Спартак» – 2Drots.

– «Динамо» – топ, ЦСКА – топ. Но есть что-то повыше. Допустим, «Спартак».

– Это в твоих личных суждениях?

– Ну, это народная команда.

– Я бы так недооценивал ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Зенит». Все команды – молодцы.

– Готов ли ты кинуть «Спартаку» вызов?

– Уважаемый «Спартак», Леонид Федун...

– Его уже нет.

– Остались связи 100%! Предлагаю сыграть матч – битву за народную команду. Не за медиафутбольную, а за всероссийскую. Уверен, что мы сможем забить полный стадион, сделать праздник для болельщиков разных поколений. Сразится старое и новое поколение народной команды.

Они не хотят отдавать этот статус. Это надо доказать на футбольном поле, а не в телеграм-каналах – пальчиками все умеют воевать, давайте сразимся на поле. Промес, I’m ready, let’s go! – сказал президент 2Drots.