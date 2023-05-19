Слуцкий о 2Drots: «Люди думают: «Какое говно ЦСКА, какая крутая Медиалига!» Но у ЦСКА было нечеловеческое преимущество»

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Вторая лига Даниэл Карвальо Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Леонид Cлуцкий высказался о победе 2Drots над ЦСКА в товарищеском матче (2:1).

«Как все люди думают: медиафутбол – это люди с улицы, которые вышли и обыграли ЦСКА. Нифига себе! Какое говно ЦСКА и какая крутая Медиалига!

Когда «Амкал» приезжал играть с тренерским составом «Рубина», я сидел и спрашивал по каждому: этот закончил школу ЦСКА, этот – «Зенита», этот – «Локомотива», этот играл в дубле. Это никакие не люди со двора! Это люди, которые занимались футболом в лучших школах страны, – это уже говорит о том, что у них есть определенные навыки.

В отдельно взятой игре эти люди по своему уровню, скорее всего, будут сопоставимы с игроками из Второй лиги. Понятное дело, что команда Медиалиги по уровню состава может быть такой же, как команда Второй лиги, – просто менее сыгранная, менее тренированная и так далее. 

Насколько я помню, там было много серий пенальти. То есть это была равная игра, и в серии пенальти уже где-то выигрывали или проигрывали.

Поэтому, наверное, да, со Второй лигой сопоставимо и в отдельной игре могут обыграть команду Второй лиги.

Но говорить о серьезности матча 2Drots – ЦСКА… 

Я смотрел эту игру – ЦСКА играл с нечеловеческим преимуществом. Но где-то отнеслись несерьезно, где-то Карвальо вышел на замену, большого количества игроков не было…

Ты же понимаешь, что если будет реально матч ЦСКА – 2Drots, там даже говорить не о чем», – сказал бывший тренер армейцев.

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43 комментария

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Eddenonkas
Лёня, ты там совсем того уже?) Я за всё время ни разу не встретил ни одного человека, не под градусом, который бы всерьёз говорил, что клубы Медиалиги круты, а ЦСКА - ужасны. Тем более такое говорить после ничего не значащего товарняка, который играли резервным составом. Раздули "историю успеха " не из ничего...
+68
-10
+58
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Блуждающий странник
Никто так не думает, все понимают, что это показуха, даже молодежка ЦСКА любой цирк из Медиалиги с газоном сравняет
+47
-4
+43
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blaugrano
Медиалига как Лгбт - никто не хочет о ней думать, но её упорно суют и навязывают.
+40
-7
+33
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Юрий Кечко
Любому адекватному человеку понятно что будь официальный матч , играй Цска основной и с настроем 5-6 влетело бы в ворота дротсов
Не понимают это только фанаты медиалиги, а именно школьники

Показательно что вот играло Динамо с амкалом тоже на отвали , при счете 1-0 вышли пацаны из дубов которым есто что доказывать в любых матчах за основу , и счёт быстренько стал 5-0))) ещё раз , пацаны из дубов Динамо
+21
-1
+20
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Wiley Fox
Это медиалига говно

И клубы РПЛ, которые по указке сверху играют с этим говном
+13
-5
+8
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Антон Абызов
Чуть наоборот... Какое УГ ваша Медиа-чё-то там
+7
-1
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Slavnov
Ответ Eddenonkas
Лёня, ты там совсем того уже?) Я за всё время ни разу не встретил ни одного человека, не под градусом, который бы всерьёз говорил, что клубы Медиалиги круты, а ЦСКА - ужасны. Тем более такое говорить после ничего не значащего товарняка, который играли резервным составом. Раздули "историю успеха " не из ничего...
Почитайте комментарии под видосами 2дротс или как их там,там десятки тысяч таких))
+4
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Michael Sh
Ответ Блуждающий странник
Никто так не думает, все понимают, что это показуха, даже молодежка ЦСКА любой цирк из Медиалиги с газоном сравняет
молодежка коней пару лет назад играла с Амкалом, когда там был значительно более скромный состав, чем сейчас. закончили 0:0

сравняли с газоном, да 😂
+8
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Юрий Кечко
Ответ Slavnov
После драки то все так говорят,да я бы,да мы бы если,да если бы...но есть факты))
Ну и ещё только полный олигофрен вроде тебя будет делать выводы какие то по товаркам
Спартак вот чемпион товарищеских турниров , а в официальных уже 20 лет пуньк серьк

И ещё мне запомнился случай 20 летней давности
Цска на сборах проиграл Кельну 9-1, резонанс был огромный хоть это и сборы из-за счета
В том сезоне цска выиграл чемпионат России
В следующем кубок уефа
+3
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Slavnov
Ответ Eddenonkas
Накрутка и школьники... Это не настоящая футбольная аудитория и большинство из тех школьников только в Фифу и играли)
ну рано или поздно они станут основной футбольной аудиторией
+2
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Алексей Тарлыков
Да пофиг что говорят, ЦСКА после этого товарищеского матча ни одной официальной игры не проиграл. Вот и все разговоры
+2
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
Любому адекватному человеку понятно что будь официальный матч , играй Цска основной и с настроем 5-6 влетело бы в ворота дротсов Не понимают это только фанаты медиалиги, а именно школьники Показательно что вот играло Динамо с амкалом тоже на отвали , при счете 1-0 вышли пацаны из дубов которым есто что доказывать в любых матчах за основу , и счёт быстренько стал 5-0))) ещё раз , пацаны из дубов Динамо
Еп как бесят автоисправления эти , ну суть понятна
+1
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Slavnov
Ответ Eddenonkas
Боюсь, что большинство из них банально не будет интересоваться большим футболом. Мне 15 и большинство сверстников либо вообще не вкурсе про футбол ( даже на уровне Месси и Роналду), а половина дай бог смотрят два матча в год. Печально всё с популярностью футбола у молодёжи.
ну это так,почти во всем мире,поэтому и суперлига начала маячить на горизонте и изменение форматов соревнований,в россии да,с футболом полная труба,не раз тут писал,при хорошей инфраструктуре,не могут набрать в детские школы,разные возраста и так уже лет 7 минимум...
+1
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Юрий Кечко
Ответ Slavnov
После драки то все так говорят,да я бы,да мы бы если,да если бы...но есть факты))
Есть факты, Цска закончит вторым а Спартак 3-4)))
И уж не болельщику Спартака говорить о позорах , особенно европейских ))
+1
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Антон Абызов
Ответ Антон Абызов
И воовбще, зачем на Спортсе рекламировать Терюшкова, Моствого, Медиалигу и Гомосектипедисов?
сорри, ошибся в слове)
+1
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Дмитрий Пузырёв
Вот так вот, потихоньку и незаметно, скатились в эту субстанцию...
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Volgogradets
лучше бы уровень РПЛ так повышали и пиарили, чем медиалигу для школоты
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Мощные ягодицы Азара
Ответ Eddenonkas
Лёня, ты там совсем того уже?) Я за всё время ни разу не встретил ни одного человека, не под градусом, который бы всерьёз говорил, что клубы Медиалиги круты, а ЦСКА - ужасны. Тем более такое говорить после ничего не значащего товарняка, который играли резервным составом. Раздули "историю успеха " не из ничего...
Какой он тебе Лёня, щегол? Историю успеха и весь хайп по поводу побед в Кубке России и над ЦСКА, раздувал точно не он, а его лишь попросили это прокомментировать. То что ты там кого то не встретил, не значит, что людей считающих, что в Медиалиге умеют играть в футбол, нет. Даже на этом сайте таких полно.
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rwm7
Честно говоря, уже устал читать про этот матч, который иначе как странным и не назовешь. Вы не думали, кому может быть выгодно проведение этого матча и такой неожиданный результат? Тогда подумайте и успокойтесь уже
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владимир
лёня, когда я смотрю телек на тебя ,как будто конь нас ..л!!
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владимир
поменяй свой имидж.
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Andrew Kolevatykh
Ответ Eddenonkas
Лёня, ты там совсем того уже?) Я за всё время ни разу не встретил ни одного человека, не под градусом, который бы всерьёз говорил, что клубы Медиалиги круты, а ЦСКА - ужасны. Тем более такое говорить после ничего не значащего товарняка, который играли резервным составом. Раздули "историю успеха " не из ничего...
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СержМиранэн
не новость, а чушь какая-то
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Eddenonkas
Ответ Slavnov
Почитайте комментарии под видосами 2дротс или как их там,там десятки тысяч таких))
Накрутка и школьники... Это не настоящая футбольная аудитория и большинство из тех школьников только в Фифу и играли)
+1
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Eddenonkas
Ответ Slavnov
ну рано или поздно они станут основной футбольной аудиторией
Боюсь, что большинство из них банально не будет интересоваться большим футболом. Мне 15 и большинство сверстников либо вообще не вкурсе про футбол ( даже на уровне Месси и Роналду), а половина дай бог смотрят два матча в год.

Печально всё с популярностью футбола у молодёжи.
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