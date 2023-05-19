Слуцкий о 2Drots: «Люди думают: «Какое говно ЦСКА, какая крутая Медиалига!» Но у ЦСКА было нечеловеческое преимущество»

Леонид Cлуцкий высказался о победе 2Drots над ЦСКА в товарищеском матче (2:1).

«Как все люди думают: медиафутбол – это люди с улицы, которые вышли и обыграли ЦСКА. Нифига себе! Какое говно ЦСКА и какая крутая !

Когда « » приезжал играть с тренерским составом « », я сидел и спрашивал по каждому: этот закончил школу ЦСКА, этот – , этот – , этот играл в дубле. Это никакие не люди со двора! Это люди, которые занимались футболом в лучших школах страны, – это уже говорит о том, что у них есть определенные навыки.

В отдельно взятой игре эти люди по своему уровню, скорее всего, будут сопоставимы с игроками из . Понятное дело, что команда Медиалиги по уровню состава может быть такой же, как команда Второй лиги, – просто менее сыгранная, менее тренированная и так далее.

Насколько я помню, там было много серий пенальти. То есть это была равная игра, и в серии пенальти уже где-то выигрывали или проигрывали.

Поэтому, наверное, да, со Второй лигой сопоставимо и в отдельной игре могут обыграть команду Второй лиги.

Но говорить о серьезности матча 2Drots – ЦСКА…

Я смотрел эту игру – ЦСКА играл с нечеловеческим преимуществом. Но где-то отнеслись несерьезно, где-то вышел на замену, большого количества игроков не было…

Ты же понимаешь, что если будет реально матч – 2Drots, там даже говорить не о чем», – сказал бывший тренер армейцев.