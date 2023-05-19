Слуцкий о 2Drots: «Люди думают: «Какое говно ЦСКА, какая крутая Медиалига!» Но у ЦСКА было нечеловеческое преимущество»
Леонид Cлуцкий высказался о победе 2Drots над ЦСКА в товарищеском матче (2:1).
«Как все люди думают: медиафутбол – это люди с улицы, которые вышли и обыграли ЦСКА. Нифига себе! Какое говно ЦСКА и какая крутая Медиалига!
Когда «Амкал» приезжал играть с тренерским составом «Рубина», я сидел и спрашивал по каждому: этот закончил школу ЦСКА, этот – «Зенита», этот – «Локомотива», этот играл в дубле. Это никакие не люди со двора! Это люди, которые занимались футболом в лучших школах страны, – это уже говорит о том, что у них есть определенные навыки.
В отдельно взятой игре эти люди по своему уровню, скорее всего, будут сопоставимы с игроками из Второй лиги. Понятное дело, что команда Медиалиги по уровню состава может быть такой же, как команда Второй лиги, – просто менее сыгранная, менее тренированная и так далее.
Насколько я помню, там было много серий пенальти. То есть это была равная игра, и в серии пенальти уже где-то выигрывали или проигрывали.
Поэтому, наверное, да, со Второй лигой сопоставимо и в отдельной игре могут обыграть команду Второй лиги.
Но говорить о серьезности матча 2Drots – ЦСКА…
Я смотрел эту игру – ЦСКА играл с нечеловеческим преимуществом. Но где-то отнеслись несерьезно, где-то Карвальо вышел на замену, большого количества игроков не было…
Ты же понимаешь, что если будет реально матч ЦСКА – 2Drots, там даже говорить не о чем», – сказал бывший тренер армейцев.
Не понимают это только фанаты медиалиги, а именно школьники
Показательно что вот играло Динамо с амкалом тоже на отвали , при счете 1-0 вышли пацаны из дубов которым есто что доказывать в любых матчах за основу , и счёт быстренько стал 5-0))) ещё раз , пацаны из дубов Динамо
И клубы РПЛ, которые по указке сверху играют с этим говном
сравняли с газоном, да 😂
Спартак вот чемпион товарищеских турниров , а в официальных уже 20 лет пуньк серьк
И ещё мне запомнился случай 20 летней давности
Цска на сборах проиграл Кельну 9-1, резонанс был огромный хоть это и сборы из-за счета
В том сезоне цска выиграл чемпионат России
В следующем кубок уефа
И уж не болельщику Спартака говорить о позорах , особенно европейских ))
Печально всё с популярностью футбола у молодёжи.