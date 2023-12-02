«Из Медиалиги Манна должен быть в профессионалах». Фартуна о матче сборных ФНЛ и МФЛ

Борис Фартуна считает, что Манна из 2Drots может играть на уровне профессионалов.

– Ждем еще игроков из в профессионалах?

– Манна должен быть. Если кто-нибудь его пригласит.

– В раздевалке соперника сказали, что ментально они победили, замотивировав команду профессионалов играть с полной выкладкой. Это правда?

– Мы должны выходить и выкладываться в любом матче. Тем более сборная в последний раз собиралась 8 лет назад. И вот это опять свершилось. Поэтому нужно было просто выигрывать и все.

– Разговоры перед матчем мешают или наоборот мотивируют?

– Конечно, мешают. Сколько раз я выходил и не мог нормально переодеться, подготовиться. У меня там интервью, здесь интервью, – сказал хавбек « ».

Сборная Медиалиги проиграла сборной ФНЛ – 0:4. Альтернативный счет – 17:24, по буллиталити – 2:3.