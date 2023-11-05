Старший тренер «КАМАЗа» Ахметзянов: «Если такие футболисты как Фартуна есть в каждой команде Медиалиги, значит это неплохой уровень»

Теги Ильдар Ахметзянов Первая лига КАМАЗ 2Drots Winline Медиалига Борис Фартуна Медиафутбол

Старший тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов высказался о Борисе Фартуне.

«Когда мы его увидели здесь в Челнах, он произвел двоякое впечатление. Он приехал и первые 20 минут выдавал по качеству сопоставимые с хорошим уровнем Первой лиги. Но после 20-й минуты у него начинались потери, обрезы, неправильные решения.

Пообщавшись, подумали, если он потренируется более качественно, возможно, его будет хватать на более долгий отрезок времени. Тут мы попали в точку. Если такие футболисты как Фартуна есть в каждой команде Медиалиги, значит это неплохой уровень», – заявил Ахметзянов.

Напомним, перед стартом сезона Мелбет Первой лиги Фартуна перешел в «КАМАЗ» из медиафутбольного клуба 2Drots.

В текущем сезоне Борис провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 голевых паса.

По итогам сентября и октября Фартуна попал в символические сборные лучших игроков месяца Первой лиги.

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4 комментария

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Vasiliy Ksenoff
Ответ wolkov
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А где тут погремуха? Фартуна это фамилия которая у него с рождения.
+2
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wolkov
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nikitosdaipoltos
Ответ Vasiliy Ksenoff
А где тут погремуха? Фартуна это фамилия которая у него с рождения.
Он менял фамилию)
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Виталина Максимова
Ответ Vasiliy Ksenoff
А где тут погремуха? Фартуна это фамилия которая у него с рождения.
С рождения))) учи мат часть сынок
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