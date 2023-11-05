Старший тренер «КАМАЗа» Ахметзянов: «Если такие футболисты как Фартуна есть в каждой команде Медиалиги, значит это неплохой уровень»

Старший тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов высказался о Борисе Фартуне.

«Когда мы его увидели здесь в Челнах, он произвел двоякое впечатление. Он приехал и первые 20 минут выдавал по качеству сопоставимые с хорошим уровнем Первой лиги. Но после 20-й минуты у него начинались потери, обрезы, неправильные решения.

Пообщавшись, подумали, если он потренируется более качественно, возможно, его будет хватать на более долгий отрезок времени. Тут мы попали в точку. Если такие футболисты как есть в каждой команде , значит это неплохой уровень», – заявил .

Напомним, перед стартом сезона Мелбет Первой лиги Фартуна перешел в « » из медиафутбольного клуба 2Drots.

В текущем сезоне Борис провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 голевых паса.

По итогам сентября и октября Фартуна попал в символические сборные лучших игроков месяца Первой лиги.