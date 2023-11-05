Старший тренер «КАМАЗа» Ахметзянов: «Если такие футболисты как Фартуна есть в каждой команде Медиалиги, значит это неплохой уровень»
Старший тренер «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов высказался о Борисе Фартуне.
«Когда мы его увидели здесь в Челнах, он произвел двоякое впечатление. Он приехал и первые 20 минут выдавал по качеству сопоставимые с хорошим уровнем Первой лиги. Но после 20-й минуты у него начинались потери, обрезы, неправильные решения.
Пообщавшись, подумали, если он потренируется более качественно, возможно, его будет хватать на более долгий отрезок времени. Тут мы попали в точку. Если такие футболисты как Фартуна есть в каждой команде Медиалиги, значит это неплохой уровень», – заявил Ахметзянов.
Напомним, перед стартом сезона Мелбет Первой лиги Фартуна перешел в «КАМАЗ» из медиафутбольного клуба 2Drots.
В текущем сезоне Борис провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 голевых паса.
По итогам сентября и октября Фартуна попал в символические сборные лучших игроков месяца Первой лиги.
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