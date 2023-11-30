Фартуна, Сердеров и Глушков выйдут в старте сборной ФНЛ в игре со сборной Медиалиги

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Сборная ФНЛ объявила стартовый состав на матч против сборной Winline Медиалиги.

С первых минут на поле выйдут: Давид Волк, Ахмед Алибеков, Сердер Сердеров (все – «Динамо», Махачкала), Ян Гудков («Сокол», Саратов), Алан Багаев, Давид Шавлохов (оба – «Алания»), Хетаг Хосонов («Химки»), Шамиль Саадуев («Черноморец»), Илья Азявин («Муром»), Никита Глушков («Енисей»), Борис Фартуна («КАМАЗ»).

Стартовый состав сборной ФНЛ выбирали болельщики в соцсетях ассоциации.

Напомним, 1 декабря в Каспийске, на «Анжи-Арене» сборная ФНЛ сыграет со сборной МФЛ. Начало матча – в 20:00 (мкс).

Фото: соцсети ФНЛ

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5 комментариев
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Сборная фнл сыграет со сборной фнл?шта?
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Монопенисуально!
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Собослаи играть будет?
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Ответ Grishkevich
Сборная фнл сыграет со сборной фнл?шта?
решили поделить и двухстороночку
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