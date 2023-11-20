Евгений Калешин высоко оценил игру хавбека 2Drots Манны. Он готов провести с ним переговоры

Евгений Калешин высказался о Станиславе Манаеве.

Калешин: «Мне нравится в центре поля у 2Drots Манна. Смотрел против «Мурома» всю игру, 2Drots издевались над ними. А «Муром» – это очень сложный соперник. Вот и уровень футбола у нас такой»

Богдан 2Drots: «Вы отметили Манаева. Почему бы не пригласить его хотя бы на просмотр?»

Калешин: «Сейчас тренер – это ноль без палочки. Я не могу звонить игрокам напрямую. Это по новым правилам запрещено»

Богдан 2Drots: «Но вы же можете сказать руководству, что вам нужен игрок»

Калешин: «Я могу так сказать, но сначала надо провести переговоры с агентом...»

Богдан 2Drots: «У него нет агента. Я могу быть его агентом»

Калешин: «Ну, если вы дадите мне его номер – я переговорю»

Николай Осипов: «Есть еще Пантера!»

Калешин: «Он не забивной (смеется)», – сказал главный тренер «Акрона».

Напомним, Евгений Калешин возглавит сборную ФНЛ в матче против сборной Winline Медиалиги. Игра пройдет 1-го декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало матча – 20:00 (мск).