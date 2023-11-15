Фартуна мог оказаться в «Амкале». «Я попал в тикток-хаус и не смог приходить на тренировки «Амкала»

Хавбека «Камаза» и бывшего игрока 2Drots приглашали в «Амкал».

«Почему я не попал в « »? Был период в жизни, когда страдал фигней и искал себя. И так получилось, что я попал в тикток-хаус и не смог приходить на тренировки «Амкала» PRO. Я был на одной тренировке, после которой звал еще. Но у нас в это время было совещание какое-то.

У меня друг был менеджером в тикток-хаусе. Он мне предложил попробовать. Я согласился. Это шляпа, конечно. Не пошло.

Платили ли за это? Это было на перспективу. У нас были рекламные заказы, даже государственные, но мы их не брали», – рассказал экс-игрок 2Drots.