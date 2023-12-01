Фартуна о матче сборных ФНЛ и Медиалиги: «Я на 100% уже в профессиональном футболе»
Борис Фартуна высказался о разнице между профессиональным и медийным футболом.
– У вас настрой не просто победить, а уверенно обыграть этих медийщиков...
– Да. В каждой игре мы должны показывать наш уровень, что превосходим Медиалигу.
Тут не просто футбол. Физическая и тактическая подготовка на порядок сильней.
– Насколько твоя душа еще с медиафутболом?
–Я на 100% уже в профессиональном футболе. Готов показывать свою состоятельность против Медиалиги. Тем более пацанов моих [из 2Drots] тут нет.
– Кто-то из игроков Медиалиги уже сейчас готов пойти по твоим стопам?
– Не знаю. Но, может, кто-то хочет. Это у них нужно спросить, – сказал хавбек «КАМАЗа».