Фартуна о матче сборных ФНЛ и Медиалиги: «Я на 100% уже в профессиональном футболе»

Теги Первая лига КАМАЗ 2Drots Winline Медиалига Борис Фартуна Сборная Медиалиги Медиафутбол

Борис Фартуна высказался о разнице между профессиональным и медийным футболом.

– У вас настрой не просто победить, а уверенно обыграть этих медийщиков...

– Да. В каждой игре мы должны показывать наш уровень, что превосходим Медиалигу.

Тут не просто футбол. Физическая и тактическая подготовка на порядок сильней.

– Насколько твоя душа еще с медиафутболом?

–Я на 100% уже в профессиональном футболе. Готов показывать свою состоятельность против Медиалиги. Тем более пацанов моих [из 2Drots] тут нет.

– Кто-то из игроков Медиалиги уже сейчас готов пойти по твоим стопам?

– Не знаю. Но, может, кто-то хочет. Это у них нужно спросить, – сказал хавбек «КАМАЗа».

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1 комментарий
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