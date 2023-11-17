Акинфеев о словах Аршавина про Медиалигу: «Это дело каждого. Я могу посмотреть матчи, обзоры, если попадаю»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Андрей Аршавин премьер-лига Россия Федор Маслов Евгений Спиряков Winline Медиалига Это футбол, брат! Медиафутбол

Игорь Акинфеев рассказал, что следит за Winline Медиалигой.

– Ты хоть один матч Медиалиги смотрел?

– Конечно. Федос [Маслов] в порядке.

– Ты знаешь, кто это?

– Конечно. Я на самом деле не шучу. Есть матчи, обзоры, которые я могу посмотреть, если попадаю. Не то чтобы я с удовольствием жду, но когда попадаю – смотрю.

Мы дружим с Женей Спиряковым, общаемся, делаем какой-то контент.

– В общем, Медиалига для тебя не пустой звук.

– В принципе, да.

– А Аршавин пришел и обосрал Медиалигу...

– Это дело каждого, – сказал вратарь ЦСКА.

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11 комментариев

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angry horse
Аршавин всё правильно сделал 😎
+14
-7
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Ganibale
Удивил Игорь
+5
0
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ОЛЛС1911
Ну-ну. А говорил, что в интернет не заходит, там якобы она грязь...
+4
-3
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RomkiN
На Аршавина нажаловался)
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Назар Игорь
Вообще-то Аршавин эту медиабурду не обсерал, его спросили - он высказал своё мнение. Которое кстати поддерживают 99 % любителей настоящего футбола.
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владимир семенов
Но если руки вверх слушаешь,то почему бы и медиа лигу не смотреть
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Не уверен!!
Не нужно путать. В медиалиге не матчи, а выпуски...
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