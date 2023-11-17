Акинфеев о словах Аршавина про Медиалигу: «Это дело каждого. Я могу посмотреть матчи, обзоры, если попадаю»

Игорь Акинфеев рассказал, что следит за Winline Медиалигой.

– Ты хоть один матч смотрел?

– Конечно. Федос [Маслов] в порядке.

– Ты знаешь, кто это?

– Конечно. Я на самом деле не шучу. Есть матчи, обзоры, которые я могу посмотреть, если попадаю. Не то чтобы я с удовольствием жду, но когда попадаю – смотрю.

Мы дружим с Женей Спиряковым, общаемся, делаем какой-то контент.

– В общем, Медиалига для тебя не пустой звук.

– В принципе, да.

– А пришел и обосрал Медиалигу...

– Это дело каждого, – сказал вратарь .