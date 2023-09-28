Роман Широков: «Сейчас медиафутболисты популярнее, чем я и Аршавин. Ребята медийные, все ушло в цифру»
Роман Широков считает, что медиафутболисты популярнее бывших профессионалов.
– Что бы сделали, если бы ваш игрок сказал о тренере Широкове – «а кто это?»
– Ничего. Я уже закончил, а ребята только родились. Откуда они знают, кто я? Современные дети совершенно другие, у них другие кумиры. Откуда они должны знать какого-то старого деда?
– Что думаете о словах Дзюбы в адрес Семака?
– Пусть Артем сам разбирается. У него есть медиаконсультанты. Возможно, они считают, что для передачи, может, и нормально. Может, поэтому он так себя и ведет.
– Вы же посол РФС, много ездите по стране – правда, что медиафутболисты более популярны, чем Аршавин и вы?
– В целом, да. Ребята медийные, все ушло в цифру. Нормальная история. Все ребята позитивные – не то, что я вижу в пабликах, где или ругань, или еще что-то отрицательное.
Абсолютно нормальные ребята, прозвища прикольные. Карен (Арутюнян, администратор 2Drots – Sports.ru), Белка (Андрей Белов, голкипер 2Drots – Sports.ru), Слон (Владислав Ослоновский, хавбек 2Drots – Sports.ru), – сказал Широков.
Это не вещи вдолгую. Медиаигроки срубят бабок, словят хайп и всё.
Появится что-то еще в ютубе и про медиафутбол забудут.
Помните был такой клабхаус. Кто только там не отметился. И где он сейчас?