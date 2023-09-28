Роман Широков: «Сейчас медиафутболисты популярнее, чем я и Аршавин. Ребята медийные, все ушло в цифру»

Роман Широков считает, что медиафутболисты популярнее бывших профессионалов.

– Что бы сделали, если бы ваш игрок сказал о тренере Широкове – «а кто это?»

– Ничего. Я уже закончил, а ребята только родились. Откуда они знают, кто я? Современные дети совершенно другие, у них другие кумиры. Откуда они должны знать какого-то старого деда?

– Что думаете о словах Дзюбы в адрес Семака?

– Пусть Артем сам разбирается. У него есть медиаконсультанты. Возможно, они считают, что для передачи, может, и нормально. Может, поэтому он так себя и ведет.

– Вы же посол РФС, много ездите по стране – правда, что медиафутболисты более популярны, чем Аршавин и вы?

– В целом, да. Ребята медийные, все ушло в цифру. Нормальная история. Все ребята позитивные – не то, что я вижу в пабликах, где или ругань, или еще что-то отрицательное.

Абсолютно нормальные ребята, прозвища прикольные. Карен ( , администратор 2Drots – Sports.ru), (Андрей Белов, голкипер 2Drots – Sports.ru), Слон ( , хавбек 2Drots – Sports.ru), – сказал Широков.