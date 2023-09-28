Роман Широков: «Сейчас медиафутболисты популярнее, чем я и Аршавин. Ребята медийные, все ушло в цифру»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Андрей Аршавин Роман Широков Сергей Семак премьер-лига Россия РФС «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Карен Арутюнян Белка Медиафутбол

Роман Широков считает, что медиафутболисты популярнее бывших профессионалов.

– Что бы сделали, если бы ваш игрок сказал о тренере Широкове – «а кто это?»

– Ничего. Я уже закончил, а ребята только родились. Откуда они знают, кто я? Современные дети совершенно другие, у них другие кумиры. Откуда они должны знать какого-то старого деда?

– Что думаете о словах Дзюбы в адрес Семака?

– Пусть Артем сам разбирается. У него есть медиаконсультанты. Возможно, они считают, что для передачи, может, и нормально. Может, поэтому он так себя и ведет.

– Вы же посол РФС, много ездите по стране – правда, что медиафутболисты более популярны, чем Аршавин и вы?

– В целом, да. Ребята медийные, все ушло в цифру. Нормальная история. Все ребята позитивные – не то, что я вижу в пабликах, где или ругань, или еще что-то отрицательное.

Абсолютно нормальные ребята, прозвища прикольные. Карен (Арутюнян, администратор 2Drots – Sports.ru), Белка (Андрей Белов, голкипер 2Drots – Sports.ru), Слон (Владислав Ослоновский, хавбек 2Drots – Sports.ru), – сказал Широков.

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5 комментариев

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Смари Муха
Популярнее разве что в категории <5 лет
+6
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Spaten
Сравнил себя с Аршавиным, недалекий
+6
0
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Magico!
Только это всё очень сильно подвержено смене трендов и очень быстро сменяется то, что популярно.
Это не вещи вдолгую. Медиаигроки срубят бабок, словят хайп и всё.
Появится что-то еще в ютубе и про медиафутбол забудут.
Помните был такой клабхаус. Кто только там не отметился. И где он сейчас?
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Рашпель793
Популярнее среди двенадцатилетних тиктокеров? Да, вполне возможно.
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RSI
Аршавина знают все, а тебя…
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